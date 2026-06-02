Lời khai của cựu phó phòng nhận hối lộ 79 lần để bỏ qua lỗi vi phạm

Lãnh đạo của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) Tô Tử Anh, Trần Thị Bạch Tuyết được xác định đã nhận tiền từ các phòng khám, cơ sở khám chữa bệnh.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ra cáo trạng truy tố 16 bị can. Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội); Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân); Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) bị cáo buộc "Nhận hối lộ". Các bị cáo khác bị can buộc phạm tội "Môi giới hối lộ" hoặc "Nhận hối lộ".

Vụ án đã được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử ngày 29/5, nhưng sau đó Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa để trả hồ sơ điều tra bổ sung một số nội dung liên quan.

Các bị can trong vụ án: Nguyễn Văn Đức và Trần Thị Bạch Tuyết.

Theo cáo trạng, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật như: cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…

Quá trình điều tra xác định, Trần Thị Bạch Tuyết đã nhận hối lộ tổng số tiền 50 triệu đồng để tạo điều kiện cấp phép nhanh và bỏ qua lỗi vi phạm cho các phòng khám.

Cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) Tô Tử Anh được xác định đã lợi dụng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình thống nhất với các thành viên trong đoàn thẩm định bỏ qua lỗi vi phạm các cơ sở khám chữa bệnh cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động.

Cơ quan truy tố xác định từ ngày 13/8/2019 đến ngày 5/12/2022, tài khoản của Tô Tử Anh và Nguyễn Trọng Thọ (lái xe của Tô Tử Anh) đã có 79 giao dịch nhận tiền, tổng số tiền là 1,28 tỷ đồng , liên quan đến việc hỗ trợ, tạo điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho các phòng khám.

Ngoài ra, Tử Anh trực tiếp nhận 28 triệu đồng tiền mặt từ Vũ Việt Phong, thành viên đoàn thẩm định để tạo điều kiện, bỏ qua lỗi vi phạm khi cấp giấy phép cho 6 phòng khám.

Như vậy, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Tô Tử Anh đã nhận để tạo điều kiện, bỏ qua lỗi vi phạm khi cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh là hơn 1,3 tỷ đồng .

Tại cơ quan điều tra, Tô Tử Anh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên. Cựu Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 1,1 tỷ đồng .

Lái xe của Tô Tử Anh là Nguyễn Trọng Thọ khai Tử Anh nhờ nhận tiền chuyển khoản của môi giới hoặc các phòng khám. Sau khi nhận tiền, Thọ rút tiền mặt để đưa lại cho Tử Anh. Thọ được Tô Tử Anh cho từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lần. Thọ không biết mục đích Tử Anh nhận tiền, không biết phòng khám nào chuyển tiền.