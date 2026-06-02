Liên tiếp phát hiện các lô hàng nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Kết quả phát hiện các vụ việc khẳng định quyết tâm của lực lượng hải quan trong kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh; chủ động ngăn chặn hàng giả.

Ngày 1/6, Cục Hải quan cho biết lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ 4.904 sản phẩm nhập khẩu nghi vấn hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và 6.956 sản phẩm hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu.

Theo đó, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị hải quan địa phương tăng cường thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn trên các tuyến và địa bàn trọng điểm.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra các bao hàng chứa giày thể thao giả mạo nhãn hiệu Nike được tập kết trôi nổi tại một kiốt thuộc chợ Trung tâm, phường Móng Cái 1. Ảnh: TTXVN phát.

Trong vụ việc thứ nhất, ngày 14/5, lực lượng Hải quan kiểm tra một lô hàng quá cảnh từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đồng Nai) để đi Campuchia. Kết quả phát hiện 1.043 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Samsung, Apple, Anker và Timken, gồm điện thoại, linh kiện điện thoại, sạc, pin dự phòng, cáp sạc và vòng bi.

Tiếp đó, ngày 18/5, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, lực lượng chức năng kiểm tra một lô hàng quá cảnh khác và phát hiện 1.209 sản phẩm nghi là hàng giả của các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Apple, Louis Vuitton, Dior và Fendi. Tang vật gồm ba lô, quần áo, mặt lưng điện thoại và ốp lưng điện thoại.

Tại cảng Cát Lái (TP.HCM), ngày 26/5, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra lô hàng đồ chơi trẻ em nhập khẩu theo loại hình kinh doanh. Qua kiểm tra phát hiện 2.076 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Spiderman và Avengers. Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện 6.956 sản phẩm không đủ điều kiện nhập khẩu do chưa thực hiện đăng ký kiểm tra chuyên ngành, gồm 5.900 khẩu súng đồ chơi và 1.056 bộ cung tên đồ chơi.

Trong ngày 27-28/5, tại cảng Cái Mép (TP.HCM), lực lượng Hải quan tiếp tục phát hiện thêm 576 đồ chơi trẻ em nghi giả mạo nhãn hiệu Avengers trong một lô hàng quá cảnh sang Campuchia.

Theo Cục Hải quan, bước đầu trao đổi với đại diện chủ sở hữu quyền các nhãn hiệu liên quan cho thấy nghi vấn hàng giả mạo nhãn hiệu trong các vụ việc nêu trên là có cơ sở. Hiện Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Hải quan cho biết kết quả phát hiện các vụ việc trên tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng hải quan trong kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa; chủ động ngăn chặn hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn cộng đồng.