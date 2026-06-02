Thuê xe rồi đem cầm cố lấy tiền tiêu xài

Vũ Văn Đoàn đã nhiều lần thuê ôtô trị giá hàng trăm triệu đồng, sau đó dùng hợp đồng công chứng giả để mang đi cầm cố lấy tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 1/6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Đoàn (SN 1987, ngụ Hải Phòng) 17 năm 6 tháng tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, Vũ Văn Đoàn không có nghề nghiệp ổn định, không có nhu cầu sử dụng ôtô nhưng do cần tiền để chi tiêu cá nhân, đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe rồi mang đi cầm cố.

Bị cáo Vũ Văn Đoàn tại tòa.

Ngày 22/9/2022, Đoàn ký hợp đồng thuê một ôtô trị giá khoảng 415 triệu đồng của ông T. Sau khi nhận xe, bị cáo sử dụng hợp đồng công chứng giả để tạo lòng tin, rồi mang chiếc xe đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng.

Ngày 27/9/2022, Đoàn tiếp tục thuê một ôtô khác của một công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), trị giá khoảng 220 triệu đồng. Sau khi nhận xe, bị cáo mang đi thế chấp, nhận 160 triệu đồng.

Sau khi thực hiện các hành vi phạm tội, Đoàn bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 16/8/2024, bị cáo bị bắt theo quyết định truy nã của CQĐT.

Tại phiên tòa, Vũ Văn Đoàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố, đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối cải và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.