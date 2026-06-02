Khởi tố 14 đối tượng dùng vỏ chai, dao, kiếm tấn công người đi đường

Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao, ném chai vào người đi đường và đập phá tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại tài sản".

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 24/4, cơ quan Công an tiếp nhận tin báo từ anh N.H.C (SN 2004, trú tại xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa) về việc anh cùng bạn bị một nhóm thanh niên lạ mặt đi trên nhiều môtô truy đuổi, dùng dao, kiếm đập phá làm hư hỏng một môtô và một điện thoại di động mà không rõ nguyên nhân mâu thuẫn.

Các đối tượng liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản.

Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an đã khẩn trương truy xét, làm rõ nhóm đối tượng gồm 15 người (2 đối tượng trên 18 tuổi, 12 đối tượng từ 16 đến dưới 18 tuổi và 1 đối tượng dưới 16 tuổi), cùng trú tại các xã Sơn Lương, Hiền Lương và Xuân Viên (tỉnh Phú Thọ).

Kết quả điều tra xác định, tối 23/4, nhóm này chuẩn bị kiếm, dao tự chế và hơn 20 vỏ chai bia thủy tinh rồi hẹn gặp nhau tại xã Sơn Lương. Nhóm đối tượng điều khiển 7 môtô không đội mũ bảo hiểm, phóng xe tốc độ cao, rú ga, bấm còi, hò hét náo loạn qua nhiều tuyến đường.

Khi đến khu vực đầu cầu Hạ Hòa, nhóm này ném chai bia về phía người đi đường. Tiếp đó, khi qua xã Hiền Lương, các đối tượng tiếp tục ném vỏ chai vào một cửa hàng kinh doanh quần áo.

Đặc biệt, tại khu 4, xã Văn Lang, nhóm đối tượng phát hiện, truy đuổi 4 thanh niên đi trên 2 môtô, dùng hung khí đập phá, chém hư hỏng phương tiện và điện thoại của nạn nhân thể hiện tính chất côn đồ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về cả hai tội danh nêu trên và khởi tố 10 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Riêng một trường hợp chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử lý theo quy định.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, đồng thời khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.