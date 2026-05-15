Cháy nhà dân lúc rạng sáng tại Hà Nội, một người tử vong

  • Thứ sáu, 15/5/2026 10:12 (GMT+7)
Ngọn lửa bùng phát lúc rạng sáng 15/5 tại căn nhà 2 tầng ở xã Quốc Oai, Hà Nội, khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: VTC News.

Lúc 1h40 ngày 15/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo vụ cháy nhà dân tại địa chỉ xóm 10, thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai, TP Hà Nội.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23, 29 cùng 3 xe chữa cháy và hơn 18 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai dập lửa, cứu nạn.

Đồng thời, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng ca trực trung tâm huy động 22 xe chỉ huy đến trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ.

Ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với quy mô 2 tầng diện tích khoảng 120m²/ sàn. Ngọn lửa được xác định bùng phát từ tầng lửng với diện tích khoảng 20m².

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn, bên trong ngôi nhà còn người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Đồng thời, lực lượng chữa cháy triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang nhà dân lân cận.

Khoảng hơn 2h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực nhà dân lân cận.

Quá trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ hoả hoạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Minh Quang/VTC News

