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Xã hội

Cận cảnh cây cầu 1.800 tỷ đồng sẽ thay thế cầu Đuống hơn 120 năm tuổi

  • Chủ nhật, 7/6/2026 06:19 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng dần thành hình, dự kiến thông xe vào giữa tháng 9/2026, thay thế cầu Đuống cũ đã hơn 120 năm tuổi.

Toàn cảnh cầu Đuống mới 1.800 tỷ đồng dự kiến thông xe tháng 9/2026 Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng dần thành hình, dự kiến thông xe vào giữa tháng 9/2026, thay thế cầu Đuống cũ đã hơn 120 năm tuổi.
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Tháng 7/2024, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) và TP Hà Nội phê duyệt khởi công dự án cầu Đuống mới, thay thế cầu cũ hơn 120 năm tuổi đã xuống cấp. Công trình có kế hoạch hoàn thành năm 2025, nhưng phải lùi thời hạn hoàn thành sang năm 2026 do công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư chậm triển khai tại khu vực phường Việt Hưng và xã Phù Đổng.
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Vị trí cầu Đuống. Ảnh: Google Maps.
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Sau gần 3 năm thi công, các trụ tháp dây văng của cây cầu đường bộ dài đã vươn cao giữa lòng sông Đuống.
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Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, gồm 2 hạng mục độc lập là cầu đường bộ và cầu đường sắt, nằm cách nhau khoảng 100 m.
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Các trụ cầu chính T4, T5 giữa sông và trụ dẫn T3 đã thành hình. Cầu đường bộ có chiều dài khoảng 382 m, rộng 18,5 m với 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Cầu cũng có hệ thống đường dẫn 2 đầu dài 318 m.
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Hiện đơn vị thi công triển khai đúc hẫng cân bằng các đốt dầm để vươn ra giữa sông chuẩn bị cho công tác hợp long.
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Theo kế hoạch đề ra, nhịp chính cầu đường bộ dự kiến hợp long vào đầu tháng 7/2026. Công trình kỳ vọng thông xe vào giữa tháng 9/2026.

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Phần cầu đường sắt đặt ngay cạnh cầu Đuống cũ đã dần thành hình.
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Cầu đường sắt có chiều dài gần 1 km, sử dụng dầm thép, cho phép khai thác đồng thời 2 khổ ray với tốc độ tối đa 80 km/h.
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Ngay sau khi cầu mới đi vào hoạt động, lực lượng chức năng sẽ bắt đầu phá dỡ cầu Đuống cũ trong tháng 9/2026 để triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy.
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Được đưa vào vận hành từ năm 1902, cầu Đuống cũ giữ vai trò huyết mạch trong mạng lưới giao thông Hà Nội, kết nối phường Việt Hưng với xã Phù Đổng.

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Sau hơn 120 năm vận hành, cầu Đuống cũ hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường cầu xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, ổ gà, lồi lõm. Qua nhiều lần cải tạo, đơn vị thi công phải lắp đặt các tấm thép để gia cố mặt đường. Các đoạn lan can trên cầu hiện đã hoen gỉ.

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Cầu Đuống cũ phục vụ cả giao thông đường bộ lẫn đường sắt, chịu lưu lượng phương tiện vượt quá năng lực khai thác, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.
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Qua nhiều đợt lũ lớn trên sông Đuống, khu vực chân cầu đã bị xói mòn. Dù được gia cố nhiều lần, dòng chảy mạnh khiến một phần kết cấu bên trong chân cầu bị lộ ra ngoài. Đồng thời, khoang thông thuyền hiện chỉ rộng khoảng 26 m cùng tĩnh không thấp khiến tàu thuyền lưu thông khó khăn, thường xuyên gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thủy cao.
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Khi hoàn thiện, cầu Đuống mới được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Đông Bắc Hà Nội và giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1B.

Đinh Hà

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