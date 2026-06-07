Cận cảnh cây cầu 1.800 tỷ đồng sẽ thay thế cầu Đuống hơn 120 năm tuổi

Tháng 7/2024, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) và TP Hà Nội phê duyệt khởi công dự án cầu Đuống mới, thay thế cầu cũ hơn 120 năm tuổi đã xuống cấp. Công trình có kế hoạch hoàn thành năm 2025, nhưng phải lùi thời hạn hoàn thành sang năm 2026 do công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư chậm triển khai tại khu vực phường Việt Hưng và xã Phù Đổng.