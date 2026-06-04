Lộ diện công viên đầu tiên trên trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

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Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng ven bờ sông Hồng được triển khai độc lập, tách ra từ Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, theo Quyết định số 6268/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội.
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Dự án có diện tích khoảng 19,99 ha, tọa lạc tại khu vực ven sông Hồng, thuộc địa giới hành chính phường Phú Thượng. Khu đất có vị trí chiến lược khi tiếp giáp trực tiếp với đường Vành đai 3 (đoạn chân cầu Thăng Long) và trục đường An Dương Vương. Ảnh: (Google Maps - Đồ hoạ: Đinh Hà).
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Công viên công cộng phường Phú Thượng có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỷ đồng. Công viên được quy hoạch theo hướng phát triển bền vững, ưu tiên cây xanh và mặt nước, hạn chế mật độ xây dựng. Không gian chia thành nhiều phân khu chức năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và giải trí của người dân.
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Hình ảnh phối cảnh và ảnh hiện trạng công trường Công viên công cộng phường Phú Thượng với diện tích gần 20ha. Theo định hướng, công viên sẽ được phát triển thành không gian công cộng sinh thái - văn hóa - lịch sử với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên diện tích cây xanh, mặt nước và các hoạt động cộng đồng (Ảnh: Đinh Hà - Đồ hoạ: Chủ đầu tư).
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Các hạng mục chính gồm công viên cảnh quan ven sông, khu rừng tre - trúc, vườn hoa bốn mùa và quảng trường trung tâm. Điểm nhấn của dự án là quảng trường nhạc nước hiện đại, kết hợp khu vực dã ngoại, cắm trại và sinh hoạt cộng đồng ngoài trời.
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Khu đất xây dựng dự án hiện có nhiều hộ dân sinh sống, một nghĩa trang với hàng trăm ngôi mộ nằm ở giữa.
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Đến nay, mặt bằng khu vực dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng chưa được giải phóng đồng bộ. Xen kẽ giữa các ô đất trống là nhà xưởng tạm, đầm lầy, công trình, đường nội bộ và đất canh tác. Dự án dự kiến thu hồi đất của 79 trường hợp gồm hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với tổng diện tích khoảng 19,99 ha.
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Ghi nhận tại công trường đầu tháng 6, nhiều máy móc cơ giới và công nhân đang tất bật thi công các hạng mục đầu tiên của dự án.
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Hạng mục cống thoát nước của dự án xây dựng trạm bơm Phú Thượng nhằm tiêu thoát nước cho Khu đô thị Ciputra cũng đang được triển khai trong phạm vi Công viên công cộng phường Phú Thượng.
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Bên cạnh các yếu tố hiện đại, dự án xây dựng Công viên công cộng phường Phú Thượng cũng chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử địa phương.
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Dự án dành quỹ đất để xây dựng khu tái hiện làng nghề truyền thống Phú Thượng, công viên lịch sử quốc gia và công viên văn hóa hữu nghị Việt - Nga, qua đó góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch cho khu vực.
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Công viên được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng giữa không gian đô thị hiện hữu với hệ sinh thái ven sông, đồng thời đóng vai trò là “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho khu vực phía Bắc Thủ đô.
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