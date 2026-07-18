Lũ quét, sạt lở càn quét Lai Châu, Sơn La

Hệ thống giao thông tại tỉnh Lai Châu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên Quốc lộ 32, đoạn qua bản Che Bó và bản Chít, nước lũ cuốn theo bùn đất, cành cây phủ kín khoảng 800 m mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Quốc lộ 279 qua khu vực bản Sắp Ngụa bị ngập khoảng 50 m, trong khi tuyến đường liên bản Ngà Phát - Mường Mít bị sạt lở khoảng 300 m. Mưa lũ cũng làm đổ khoảng 20 cột điện, khiến nhiều bản bị mất điện.