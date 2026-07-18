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Xã hội

Dự báo TP.HCM và Nam Bộ nắng gián đoạn

  • Thứ bảy, 18/7/2026 06:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 18/7 cho thấy Nam Bộ và TP.HCM ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 18/7: TP.HCM và Nam Bộ nắng gián đoạn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Nam hôm nay 18/7 tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Toàn khu vực Nam Bộ phổ biến nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, thời tiết tương đối oi nóng. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác trên nhiều địa phương.

Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động trong việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27℃, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35℃.

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi trong ngày. Từ chiều và tối, mưa rào rải rác xuất hiện ở nhiều địa phương, cục bộ có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3, tạo điều kiện giúp nền nhiệt không quá gay gắt như những ngày nắng nóng kéo dài.

Tuy nhiên, do độ ẩm trong không khí ở mức cao kết hợp với nền nhiệt trên 30℃, cảm giác oi bức vẫn xuất hiện vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 18/7

Tại TP.HCM, thời tiết hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-26℃, nhiệt độ cao nhất từ 33-35℃. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, xen kẽ những khoảng thời gian có nắng.

Đến chiều tối và tối, thành phố khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Người dân cần lưu ý các cơn mưa dông có thể xuất hiện bất chợt vào giờ cao điểm tan tầm, gây ngập cục bộ ở một số tuyến đường trũng thấp, đồng thời ảnh hưởng đến việc di chuyển.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông tại Nam Bộ và TP.HCM có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với người dân tham gia giao thông bằng xe máy, cần chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi gặp mưa lớn, tránh dừng trú dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc cột điện để hạn chế rủi ro do gió mạnh và sét đánh.

Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên sông, kênh rạch cũng cần thường xuyên cập nhật bản tin thời tiết để có phương án đảm bảo an toàn khi xuất hiện mưa dông.

Khuyến cáo cho người dân

Người dân nên bổ sung đủ nước, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng trong khoảng thời gian từ 11-15h.

Đồng thời, cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất để chủ động kế hoạch học tập, làm việc và di chuyển, nhất là vào chiều tối khi mưa dông có thể xuất hiện nhanh và kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo trung tâm khí tượng, diễn biến mưa dông trong giai đoạn hiện nay vẫn còn phức tạp, người dân không nên chủ quan trước các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

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https://vtcnews.vn/du-bao-thoi-tiet-mien-nam-hom-nay-18-7-tp-hcm-va-nam-bo-nang-gian-doan-ar1029703.html

Khánh Giao/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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