Mưa lớn, hơn 70 xã ở 4 tỉnh miền Bắc nguy cơ lũ quét, sạt lở

Trong những giờ tới, hơn 70 xã, phường thuộc 4 tỉnh miền Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn liên tục trút xuống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (17/7), bốn tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La mưa vừa, mưa to với lượng mưa dao động 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 15h ngày 16/7 đến 15h ngày 17/7) tại trạm Phúc Than (Lai Châu) 179mm; Nà Tấu (Điện Biên) 171,2mm; Nậm Păm (Sơn La) 295,8mm; Chế Tạo (Lào Cai) 351,6mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong những giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Nước lũ dâng cao tràn qua Quốc lộ 32 qua xã Mường Than (Lai Châu), khiến các phương tiện tạm thời không thể đi lại, một số hộ dân bị nước lũ cô lập.

Lai Châu: Khoen On, Mường Kim, Mường Than, Nậm Sỏ, Than Uyên, Lê Lợi, Nậm Cuổi, Pắc Ta, Bình Lư, Bum Nưa, Dào San, Hua Bum, Khổng Lào, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Hàng, Sìn Hồ, Tả Lèng, Tân Uyên, Tủa Sín Chải.

Điện Biên: Mường Phăng, Nà Tấu, Pu Nhi, Sín Chải, Tủa Thàng, Sính Phình, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Luân, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Sang, Na Son, Núa Ngam, phường Điện Biên Phủ, phường Mường Lay, phường Mường Thanh, Pú Nhung, Quài Tở, Sam Mứn, Sáng Nhè, Thanh An, Thanh Nưa, Thanh Yên, Tìa Dình, Xa Dung.

Sơn La: Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường La, Ngọc Chiến, Xím Vàng, Bắc Yên, Bình Thuận, Chiềng Hoa, Gia Phù, Mường Bú, Mường É, Mường Giôn, Mường Khiêng, Mường Sại, Quỳnh Nhai, Tà Xùa.

Lào Cai: Chế Tạo, Khao Mang, Lao Chải, Púng Luông, Hạnh Phúc, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Phình Hồ, Trạm Tấu.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện nay, mực nước các sông ở khu vực Bắc Bộ ở mức thấp và còn ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Tính đến 7h ngày 17/7, tại hệ thống sông Thao, xu thế mực nước đang lên, tại trạm Yên Bái là 26,12m; tại hệ thống sông Cầu, xu thế mực nước hạ lưu đang xuống chậm, tại trạm Đáp Cầu 2,1m; hệ thống sông Thương có xu thế mực nước đang xuống, tại trạm Phủ Lạng Thương là 2,01m;

Cùng thời điểm này, hệ thống sông Đà với xu thế mực nước đang dao động, tại trạm Hòa Bình là 11,81m; tại hệ thống sông Lô, xu thế mực nước đang dao động, trạm Tuyên Quang là 15,81m; hạ lưu sông Hồng, xu thế mực nước đang biến đổi chậm, tại trạm Hà Nội là 3,86m.

Lưu lượng đến các hồ lớn khu vực Bắc Bộ có dao động. Lưu lượng đến hồ Lai Châu 1.720-2.250m3/s; Sơn La 4.600-4.910m3/s; Hòa Bình 3.900-4.000m3/s; Tuyên Quang 630-750m3/s; Thác Bà 400-460m3/s.

Dự báo trong đêm 17/7, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La còn mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ mưa to trên 200m. Lượng mưa tại các khu vực khác của Bắc Bộ dao động 10-30mm.

Từ 18-20/7, năm tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang mưa to với lượng mưa 70-150mm, có nơi mưa to trên 300mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến ngày 20/7, trên các sông ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ.