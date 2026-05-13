Nhóm đối tượng phóng hỏa nhà dân giữa đêm khuya

  • Thứ tư, 13/5/2026 13:55 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Mạng xã hội lan truyền clip trích xuất từ camera an ninh của người dân ở phường Trị An, TP Đồng Nai về nhóm đối tượng dùng vật liệu cháy ném vào nhà người khác giữa đêm khuya.

Làm rõ vụ ném vật liệu cháy vào nhà dân lúc đêm khuya Công an phường Trị An, TP Đồng Nai đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nhóm người liên tục dùng vật liệu cháy ném từ ngoài đường vào căn nhà.

Theo xác minh của phóng viên, vụ việc xảy ra khoảng 22h54 ngày 13/4 tại căn nhà mặt tiền trên đường Nguyễn Trung Trực (phường Trị An, TP Đồng Nai) khiến một chiếc xe máy bị cháy.

Trao đổi với phóng viên, chủ nhà cho biết, vụ phóng hỏa xảy ra khi gia đình có 6 người trong nhà, gồm mẹ già, hai vợ chồng cùng 3 con.

"Vụ phóng hỏa khiến gia đình tôi hoảng sợ tột độ. Ngoài chiếc xe máy bị cháy, cửa căn nhà cũng bị vỡ kính. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình tôi đã trình báo công an", đại diện chủ nhà cho hay.

Lãnh đạo Công an phường Trị An cho biết, đã nắm bắt thông tin và đang trong quá trình xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

