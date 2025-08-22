Đốt phòng trọ, 4 thành viên trong gia đình nguy kịch

Cơ quan chức năng xác định người thực hiện hành vi phóng hỏa là anh Cao Trần Kim Đạt, cha ruột hai cháu nhỏ, hiện đã ly hôn, không sống chung cùng ba mẹ con.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP.

Chiều 21/8, Ủy ban Nhân dân xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết: Công an xã đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc người cha nghi tạt xăng phóng hỏa, khiến 4 thành viên trong gia đình bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 17/8, tại một khu nhà trọ ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, người dân phát hiện phòng trọ của chị Nguyễn Thị Hương (33 tuổi, công nhân) bốc cháy dữ dội.

Khi phá cửa xông vào, mọi người phát hiện anh Cao Trần Kim Đạt (37 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh - trước đây thuộc tỉnh Bình Dương) cùng hai con là cháu Cao Nguyễn Quỳnh G (13 tuổi) và cháu Cao Nguyễn Bảo L (5 tuổi) nằm bất tỉnh, trên người bị bỏng nặng.

Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai cháu nhỏ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng, còn chị Hương và anh Đạt được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin từ cơ quan y tế cho thấy cháu Bảo L bị bỏng 70-75% diện tích cơ thể, tình trạng nguy kịch, hơi thở ngắt quãng, phải thở máy. Cháu Quỳnh G bị bỏng 45-50% diện tích cơ thể, bỏng độ 2-3, sưng nề nghiêm trọng, kết mạc bị tổn thương, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng; dù còn tỉnh táo và trả lời được, cháu vẫn đối diện nguy cơ sốc nhiễm trùng, đường thở bị bụi than gây tổn thương nặng, nhịp tim tăng cao tới 160 lần/phút.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định người thực hiện hành vi phóng hỏa là anh Cao Trần Kim Đạt (cha ruột hai cháu nhỏ, hiện đã ly hôn, không sống chung).

Theo lời nhân chứng, nghi phạm đã tạt xăng đốt phòng trọ, nơi vợ cũ và các con đang sinh sống.

Trong quá trình gây án, đối tượng cũng bị lửa bén, bỏng rất nặng, đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.