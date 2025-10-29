Tin mới vụ phóng hỏa đốt nhà người tình ở Gia Lai

Thêm một nạn nhân trong vụ cháy nhà trên đường Đỗ Trạc (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên hai người.

Chiều 28/10, lãnh đạo UBND phường An Khê (Gia Lai) cho biết vừa có thêm một nạn nhân chết trong vụ phóng hoả đốt nhà ở đường Đỗ Trạc.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Duy Thanh.

Nạn nhân là anh N.B.C. (SN 1992, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai), tử vong sau nhiều ngày cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Anh C. là chồng cũ của chị T.T.T.N. (SN 1994, trú tại phường An Khê), người đã thiệt mạng trước đó.

Hiện nạn nhân bị thương nặng nhất là cháu N.B.T. (SN 2020, con chung của chị N. và anh C.) đang điều ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) với tình trạng bỏng nặng, phải thở máy.

Người bị thương nhẹ là nghi phạm Nguyễn Anh Duy (SN 2001, trú phường An Khê). Duy từng có tiền án liên quan đến ma túy, vừa chấp hành xong án phạt tù.

Thông tin ban đầu, sau khi ly hôn với anh C., chị N. có quan hệ tình cảm với Duy. Tuy nhiên thời gian gần đây, chị N. và Duy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Tối 18/10, anh C. đến nhà chị N. trên đường Đỗ Trạc để thăm con và ngủ lại tại đây. Khoảng gần 4h ngày 19/10, Duy lẻn vào mở cửa nhà của chị N. Sau đó, Duy trở ra đi mua xăng rồi quay lại căn nhà, đổ xăng rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng phát, anh C. cùng cháu T. chạy thoát ra ngoài với tình trạng bị bỏng nặng, được người dân xung quanh sơ cứu. Duy cũng bị ngọn lửa gây bỏng.

Sau khi lực lượng chức năng dập tắt ngọn lửa, khám xét căn nhà, chị N. được phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ. Anh C. cùng cháu T. và Duy được đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.