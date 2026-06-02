Không để văn bản lòng vòng, xin ý kiến nhiều vẫn không chốt phương án

Nêu rõ việc nào còn vướng cần báo cáo ngay, Chủ tịch Quốc hội lưu ý không để tình trạng văn bản lòng vòng, xin ý kiến nhiều nhưng không chốt được phương án.

Quan điểm trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội tháng 6, sáng 2/6.

Nêu rõ các tháng cuối năm còn nhiều việc khó hơn, nặng hơn, yêu cầu cao hơn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan không được chủ quan, không để bất kỳ nhiệm vụ nào chậm do lỗi chủ quan.

"Điều quan trọng nhất lúc này là biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình thành kết quả, biến nhiệm vụ được giao thành sản phẩm cụ thể, đo đếm được và mang lại giá trị thực chất cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển đất nước", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Nhấn mạnh việc nào đã rõ thì làm, việc nào còn vướng cần báo cáo ngay, còn việc nào chậm phải nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội lưu ý không để tình trạng văn bản lòng vòng, phối hợp hình thức, xin ý kiến nhiều nhưng không chốt được phương án.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm đầu ra, không đánh giá bằng số cuộc họp mà đánh giá bằng chất lượng văn bản, chất lượng tham mưu, chất lượng thẩm tra, chất lượng giám sát và hiệu quả thực tế.

Cùng với đó, các cơ quan phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tiến độ nhưng không hy sinh chất lượng; nhanh nhưng phải chắc, quyết liệt nhưng phải đúng luật, đổi mới nhưng phải có căn cứ.

Quán triệt mục tiêu tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh chính trị, là kỳ vọng của Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác lập pháp phải chuyển biến mạnh mẽ, chuyển từ tư duy "quản lý đến đâu quy định đến đó" sang tư duy "kiến tạo phát triển, kiểm soát rủi ro và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo".

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo tiến độ định kỳ 2 tuần/lần, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp.

Về hoạt động giám sát và công tác dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát phải đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn và theo đuổi đến cùng kết quả thực hiện, bảo đảm mọi kiến nghị giám sát, kiến nghị cử tri được xem xét, giải quyết kịp thời.

Các cơ quan cần khẩn trương chuẩn bị kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; chuẩn bị chu đáo Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát lần thứ 2 năm 2026; xây dựng đề án tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác dân nguyện và giám sát.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu hoàn thiện nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong việc phối hợp giám sát thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời cắt giảm quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Đối với chuyển đổi số, khoa học công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong phương thức hoạt động của Quốc hội.

"Mọi quy trình phải từng bước được vận hành trên nền tảng số; mọi quyết sách phải được hỗ trợ bởi dữ liệu tin cậy, kịp thời và chính xác. AI phải trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong toàn bộ quy trình lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chiến lược AI của Quốc hội; triển khai thử nghiệm trợ lý số hỗ trợ chuyên môn cho đại biểu; xây dựng hệ thống AI tương tác với cử tri và theo dõi thực thi các luật, nghị quyết.

Bên cạnh đó, cần ưu tiên hoàn thiện kho dữ liệu số Quốc hội; triển khai các nền tảng số dùng chung, mạng Mật và Hệ điều hành tác nghiệp bảo đảm liên thông, an toàn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong năm 2026 đã giao cho Văn phòng Quốc hội, phấn đấu giải ngân tối thiểu 90% dự toán được giao, không đặt vấn đề trả lại vốn.