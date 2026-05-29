Chủ tịch Quốc hội: TP.HCM khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, trình cấp thẩm quyền để thành phố có cách phát triển mới.

Chiều 29/5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng Đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về 4 nội dung lớn, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 19/3/2026 của Bộ Chính trị.

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện tương đối đồng bộ, bài bản, quyết liệt.

Đặc biệt, thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo trong quản trị, điều hành như: tăng cường điều hành số, dữ liệu số; triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử liên thông; họp không giấy tờ; làm sạch dữ liệu đảng viên; thành lập các tổ công tác giám sát, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Giảm mạnh đầu mối tổ chức, kiện toàn nhân sự, bố trí cán bộ, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của thành phố; bước đầu định hình khá rõ mô hình phát triển “siêu đô thị” dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng; xây dựng các kịch bản tăng trưởng; lượng hóa nhiều chỉ tiêu, động lực phát triển theo từng giai đoạn, lĩnh vực.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc thành phố chủ động xác định các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, logistics thông minh, tài chính quốc tế, kinh tế số, kinh tế biển, công nghiệp văn hóa…; quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được triển khai quyết liệt, đồng bộ và có nhiều điểm mới nổi bật: chuyển mạnh từ “quán triệt nghị quyết” sang “quán triệt hành động”; gắn thực hiện với đánh giá cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều mô hình, cách làm có tính tiên phong, sáng tạo, có giá trị tham khảo đối với cả nước như sàn giao dịch dữ liệu; quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương; mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo; AI hỗ trợ công vụ; “Bình dân học vụ số”; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Việc triển khai thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW được lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, chủ động, có nhiều đổi mới; đã xây dựng hệ thống tiêu chí, biểu mẫu, bước đầu chuyển mạnh từ đánh giá định tính sang đánh giá theo sản phẩm, tiến độ, hiệu quả công việc và dữ liệu quản trị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ TP.HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại (đóng góp hơn 23% GDP và khoảng 31% thu ngân sách), có quy mô dân số, khối lượng công việc, áp lực quản trị đô thị và yêu cầu phát triển rất lớn.

Nhấn mạnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, trọng điểm, có nhiều nội dung mới, khó, chưa có tiền lệ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết, quyết tâm cao, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt; bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp tục thực hiện đầy đủ 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố và cuộc làm việc gần đây; đặc biệt là Nghị quyết 09 ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền để thành phố có cách phát triển mới, cùng khung thể chế vượt trội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đền bù tái định cư và áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 260/2025/QH15 sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng; thường xuyên quan tâm vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, chống ngập, ùn tắc giao thông, ma túy, tội phạm.

Thành phố tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành mô hình theo hướng định lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; tập trung xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung; phát triển hạ tầng số chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số thực chất; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Cùng đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo hướng thực chất, định lượng, gắn với sản phẩm công việc, hiệu quả đầu ra và trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và đánh giá cán bộ.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nghẽn lớn kéo dài.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương lớn của Trung ương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Trung ương tiếp tục tin tưởng giao những việc mới, việc lớn, việc khó cho thành phố, từ đó Trung ương nghiên cứu, có thể triển khai trong cả nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.