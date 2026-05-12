TP.HCM tăng tốc hoàn thiện Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học nhằm tham vấn, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học cùng các cơ quan, đơn vị đối với Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý của chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan, đơn vị; qua đó tập hợp trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng chính sách, đề xuất các ý tưởng, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng toàn diện, góp phần thúc đẩy sự phát triển của TP.HCM. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, bảo đảm đúng trình tự và yêu cầu về nội dung.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với các chuyên gia tại một hội thảo góp ý xây dựng Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Theo kế hoạch, lãnh đạo UBND TP.HCM sẽ chủ trì; Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố là đơn vị tham mưu, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố và Sở Tài chính tổ chức các hội thảo chuyên đề. Cụ thể gồm: hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước ngày 15/5/2026; hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước đang hoạt động tại TP.HCM trước ngày 22/5/2026; hội thảo góp ý của nguyên lãnh đạo, trí thức tiêu biểu trước ngày 31/5/2026; cùng hội thảo lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương và chuyên gia, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6/2026.

Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố được giao chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, kịch bản và chương trình chi tiết cho từng hội nghị, hội thảo, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra và nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức.

Đồng thời, đơn vị này cũng chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn lập danh sách chuyên gia, cơ quan, đơn vị; đặt hàng tham luận, tổng hợp ý kiến phát biểu; làm đầu mối gửi thư mời, xác nhận thành phần tham dự và chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị, hội thảo.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Tư pháp sẽ chủ trì các buổi làm việc chuyên sâu với Bộ Tư pháp, chuyên gia, nhà khoa học cùng các sở, ban, ngành Thành phố từ ngày 11-15/5 nhằm trao đổi, đánh giá và hoàn thiện từng nhóm chính sách trọng tâm của Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho rằng việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Thành phố đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM cần một khung pháp lý mạnh hơn, phù hợp hơn để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và giữ vững vai trò đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

"Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo lập khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội; xác định rõ mô hình phát triển của TP.HCM với vai trò là siêu đô thị, trung tâm dẫn dắt phát triển vùng và cả nước; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền để khơi thông, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.