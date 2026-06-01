Truy tố đối tượng lừa đảo bán căn hộ giá ưu đãi

Đối tượng đưa thông tin gian dối, giới thiệu có thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ mua căn hộ với giá ưu đãi.

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Quách Thị Thêu (sinh năm 1977, trú phường Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2020 - 2023, Quách Thị Thêu là cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Mặc dù không có chức năng, thẩm quyền trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc mua căn hộ với giá ưu đãi tại các dự án nhưng do cần tiền để chi tiêu cá nhân và trả nợ, bị can đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như hỗ trợ đầu tư, mua căn hộ với giá ưu đãi tại các dự án ở Hà Nội và Thanh Hóa.

Tin tưởng những thông tin Thêu đưa ra là thật, từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2023, các bị hại đã đưa tiền cho Thêu và bị Thêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng .

Một trong số những người bị hại của Thêu là ông Tạ Trung T (sinh năm 1976, ở xã An Khánh, Hà Nội). Khoảng cuối năm 2020, thông qua người quen giới thiệu, ông T gặp và quen biết Thêu.

Qua nói chuyện, biết ông T có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất có diện tích 1,2ha ở thôn Thắng Đầu, xã Phú Cát, Hà Nội, Thêu đã giới thiệu với ông T rằng mình đang làm trong ngành dầu khí, có nhiều mối quan hệ và khả năng làm được thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sinh thái, nhà ở, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian 9 - 12 tháng.

Tin là thật, ông T nhờ Thêu chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất trồng măng Bát Độ có diện tích 1,2 ha ở thôn Thắng Đầu, xã Phú Cát, Hà Nội và Thêu nhận lời đồng ý, đưa ra mức chi phí để “chạy sổ đỏ” là hơn 700 triệu đồng.

Sau khi nhận 785 triệu đồng từ ông T, Thêu dùng tiền chi tiêu cá nhân và đến đầu tháng 4/2021, bị can tiếp tục nói dối ông T về việc gặp khó khăn về thủ tục để yêu cầu người bị hại đưa thêm 500 triệu đồng.

Để tiếp tục lừa đảo ông T, Thêu đưa ra thông tin gian dối về việc mình có quen với lãnh đạo tập đoàn lớn, có khả năng mua được căn hộ chung cư với suất ngoại giao, giá ưu đãi tại một số dự án, nhưng phải đặt cọc 1 tỷ đồng /1 căn hộ.

Thêu nói nếu đầu tư mua các căn hộ này sẽ bán được lãi cao và ông T đã đồng ý góp vốn làm ăn, chuyển thêm cho Thêu 500 triệu đồng, trong đó 250 triệu đồng là cho Thêu vay.

Đến khoảng năm 2022, khi thấy các căn hộ tại dự án mà Thêu nói đã bị bán hết nhưng không có tên mình, ông T biết mình bị lừa nên đã đòi tiền song Thêu chỉ trả 300 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Thêu đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Phạm Thị Cẩm V (sinh năm 1977, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) gần 1 tỷ đồng , lừa đảo chiếm đoạt 250 triệu đồng của anh Nguyễn Văn H (sinh năm 1978, ở tỉnh Bắc Ninh).

Đối với anh H, Thêu nói dối là có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, có thể xin được cấp sổ đỏ trong vòng 6 tháng đối với đất ở Bắc Ninh.

Tin lời bị can, anh H đã đưa cho Thêu 250 triệu đồng nhờ “chạy sổ đỏ” đối với nhiều thửa đất, sau đó bị Thêu lừa đảo chiếm đoạt số tiền này.