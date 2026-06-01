Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố chủ cơ sở dùng chất cấm sản xuất bánh đúc

  • Thứ hai, 1/6/2026 17:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù nhận thức rõ hàn the là chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, Dương Mạnh Hiển và Phạm Thị Thu (ở Ninh Bình) vẫn thống nhất đưa hàn the vào quá trình sản xuất bánh đúc.

Dương Mạnh Hiển và Phạm Thị Thu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Mạnh Hiển (SN 1994, trú thôn Xuân Đồng, xã Yên Từ) và Phạm Thị Thu (SN 1975, trú xóm Cầu, xã Yên Từ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh đúc do Dương Mạnh Hiển làm chủ tại xóm Cầu, xã Yên Từ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 467kg bánh đúc thành phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm này đều chứa hàn the (Borax - Natri tetraborat), một hợp chất hóa học nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm do tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình điều tra xác định, Dương Mạnh Hiển đã cùng với Phạm Thị Thu sử dụng hàn the pha trộn vào nguyên liệu trong quá trình nấu bánh đúc.

Theo lời khai của các bị can, việc sử dụng chất cấm nhằm giúp sản phẩm có bề ngoài bắt mắt hơn, tăng độ dai, giòn, rút ngắn thời gian chế biến và kéo dài thời gian bảo quản, từ đó tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ và gia tăng lợi nhuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng giá trị lô hàng vi phạm gồm 467kg bánh đúc chứa hàn the là hơn 11 triệu đồng.

Vụ án được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt nhóm dùng hóa chất sản xuất giá đỗ, tuồn hơn 1.000 tấn ra thị trường

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can liên quan đường dây sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất cấm, đã tiêu thụ hơn 1.000 tấn ra thị trường.

2 giờ trước

Dùng hóa chất 'phù phép' 65 tấn thịt heo thành thịt bò ở TP.HCM

Mua thịt heo nái giá rẻ, ngâm hóa chất khử mùi rồi pha huyết heo tạo màu giống thịt bò, nhóm của Nguyễn Văn Thái bán ra thị trường hơn 65 tấn.

21:01 11/5/2026

Khởi tố vụ xả thải gần 6.000 tấn chất thải tại Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường tại Công ty NewHope khi phát hiện gần 6.000 tấn chất thải chưa xử lý bị xả ra môi trường.

19:34 9/5/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/khoi-to-chu-co-so-dung-chat-cam-san-xuat-banh-duc-tai-ninh-binh-post1848119.tpo

Theo Minh Đức/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

chất cấm Ninh Bình bánh đúc làm bánh đúc hóa học

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

Đọc tiếp

Truy to doi tuong lua dao ban can ho gia uu dai hinh anh

Truy tố đối tượng lừa đảo bán căn hộ giá ưu đãi

29 phút trước 18:13 1/6/2026

0

Đối tượng đưa thông tin gian dối, giới thiệu có thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ mua căn hộ với giá ưu đãi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý