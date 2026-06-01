Khởi tố chủ cơ sở dùng chất cấm sản xuất bánh đúc

Dù nhận thức rõ hàn the là chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, Dương Mạnh Hiển và Phạm Thị Thu (ở Ninh Bình) vẫn thống nhất đưa hàn the vào quá trình sản xuất bánh đúc.

Dương Mạnh Hiển và Phạm Thị Thu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Mạnh Hiển (SN 1994, trú thôn Xuân Đồng, xã Yên Từ) và Phạm Thị Thu (SN 1975, trú xóm Cầu, xã Yên Từ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh đúc do Dương Mạnh Hiển làm chủ tại xóm Cầu, xã Yên Từ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 467kg bánh đúc thành phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm này đều chứa hàn the (Borax - Natri tetraborat), một hợp chất hóa học nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm do tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình điều tra xác định, Dương Mạnh Hiển đã cùng với Phạm Thị Thu sử dụng hàn the pha trộn vào nguyên liệu trong quá trình nấu bánh đúc.

Theo lời khai của các bị can, việc sử dụng chất cấm nhằm giúp sản phẩm có bề ngoài bắt mắt hơn, tăng độ dai, giòn, rút ngắn thời gian chế biến và kéo dài thời gian bảo quản, từ đó tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ và gia tăng lợi nhuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng giá trị lô hàng vi phạm gồm 467kg bánh đúc chứa hàn the là hơn 11 triệu đồng.

Vụ án được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.