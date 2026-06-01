Truy tố đối tượng môi giới mua bán Vàng Rồng Thăng Long để chiếm đoạt gần 22 tỷ

Hiếu làm trung gian môi giới mua bán vàng nhẫn nhãn hiệu Vàng Rồng Thăng Long của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, dụ dỗ nhiều người chuyển tiền đặt mua, chiếm đoạt tiền.

Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định Điều 174 BLHS.

Theo cáo trạng, năm 2020, Hiếu làm trung gian môi giới mua bán vàng nhẫn nhãn hiệu Vàng Rồng Thăng Long của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội để hưởng tiền chênh lệch. Mặc dù, không có cửa hàng kinh doanh vàng, Hiếu vẫn tạo dựng được các mối quan hệ và lòng tin với nhiều người có nhu cầu mua vàng.

Cuối tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ, nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua vàng. Lợi dụng thị trường vàng khan hiếm, nguồn cung hạn chế, Hiếu đưa ra thông tin gian dối về việc mình có nguồn vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long với giá thấp hơn giá niêm yết tại cửa hàng, đồng thời cam kết sẽ giao vàng sau từ 3 ngày đến 5 ngày kể từ khi nhận tiền.

Để tạo lòng tin, Hiếu sử dụng thủ đoạn giao trước một phần vàng hoặc giao số lượng vàng rất nhỏ so với số lượng đã cam kết. Khi các bị hại tiếp tục chuyển tiền, Hiếu viện dẫn nhiều lý do như: Nguồn vàng khan hiếm, người vận chuyển gặp sự cố hoặc hứa hẹn sẽ giao bù số vàng còn thiếu nếu khách hàng tiếp tục đặt mua thêm.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 30/8/2024 đến ngày 4/11/2024, Hiếu đã chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng của 4 bị hại ở Hà Nội. Anh Phạm Văn D (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) là người bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất (gần 12 tỷ đồng ). Hiếu biết anh D có nhu cầu mua vàng nhưng khó tiếp cận nguồn hàng, Hiếu chủ động giới thiệu mình có nguồn vàng giá rẻ hơn thị trường.

Tin tưởng những thông tin do Hiếu đưa ra, từ ngày 30/8/2024 đến ngày 30/10/2024, qua người thân, anh D đã chuyển cho Hiếu tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng để mua 1.430 chỉ vàng. Ngoài ra, anh D cho Hiếu vay hơn 568 triệu đồng.

Để tiếp tục tạo lòng tin, Hiếu giao cho anh D 110 chỉ vàng (khoảng 900 triệu đồng). Sau đó, Hiếu liên tục đưa ra các thông tin về nguồn hàng giá rẻ, thúc giục anh D tiếp tục đặt mua vàng, sau đó không thực hiện cam kết giao hàng.

Một bị hại khác là chị Phạm Hồng D (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội). Trước đó từ tháng 5 đến tháng 8/2024, chị D nhiều lần giao dịch mua vàng thành công với Hiếu nên tin tưởng. Khi thị trường vàng khan hiếm vào tháng 10/2024, Hiếu tiếp tục giới thiệu có nguồn vàng giá thấp hơn niêm yết và cam kết giao hàng trong thời gian ngắn.

Từ ngày 23/10/2024 đến ngày 4/11/2024, chị D đã 7 lần chuyển cho Hiếu tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng để mua 610 chỉ vàng. Sau khi nhận tiền, Hiếu chỉ giao 10 chỉ vàng trị giá khoảng 87,5 triệu đồng rồi tiếp tục trì hoãn việc giao hàng bằng nhiều lý do khác nhau.

Viện kiểm sát xác định sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hiếu không sử dụng để mua vàng như cam kết mà dùng phần lớn số tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân và chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để rút tiền mặt. Trong đó, Hiếu chuyển hơn 15,9 tỷ đồng vào các tài khoản của người quen cùng kinh doanh vàng, nhờ rút tiền mặt giao lại cho mình sử dụng.

Quá trình điều tra, Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong tổng số tiền gần 22 tỷ đồng của 4 bị hại, Hiếu mới trả được một phần, còn chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng .