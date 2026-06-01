Mâu thuẫn tình cảm, nổ 7 phát súng để 'thị uy'

Phòng CSHS Công an TP Đồng Nai cho biết bắt giữ nhóm đối tượng về các hành vi "Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy".

Bước đầu, Công an thu giữ một khẩu súng quân dụng, 5 gói ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã bắt giữ một đối tượng để điều tra về hành vi đánh chết người đàn ông vì không cho 20.000 đồng.

Theo kết quả xác minh của cơ quan Công an, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với chị N.T.K.T (ngụ xã Đa Kia, TP Đồng Nai), đối tượng Đào Đức Tài (SN 1999, ngụ phường Đồng Phú, TP Đồng Nai) đã gọi điện thoại đe dọa và cho biết rõ thông tin là vào ngày 13/4/2026, Tài sẽ đến nhà giết cả gia đình chị T.

Quá hoảng sợ trước thông tin đe dọa của gã tình nhân, chị T. hoang mang và được người dân đưa đến cơ quan Công an để báo tin khẩn cấp, nhờ sự giúp đỡ của cơ quan chức năng để gia đình được an toàn.

Đối tượng Đào Đức Tài tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của chị T. và gia đình, nhằm ngăn chặn hành vi nguy hiểm và phòng ngừa hậu quả có thể xảy ra cho gia đình chị T., Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đa Kia đưa những người sống chung với chị T. di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời bố trí lực lượng tiến hành vây bắt đối tượng Tài để điều tra làm rõ về những lời đe dọa.

Thế nhưng, trong lúc cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xử lý vụ việc thì vào rạng sáng 14/4, Tài cùng một đối tượng đến trước nhà chị T. rồi dùng súng bắn liên tục 7 phát đạn vào nhà, sau đó các đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát trong đêm tối.

Nhờ đã có sự chuẩn bị và tính toán, sắp đặt trước của lực lượng Công an nên không có ai bị thương. Ngay khi vừa xảy ra vụ nổ súng, lực lượng Công an lập tức tiến hành truy bắt Tài và đồng bọn thì các đối tượng đã cố thủ trong nhà, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả. Lực lượng phối hợp đã đồng loạt áp sát, khống chế bắt giữ Tài cùng Lê Thanh Nguyện (SN 1997) và Phan Thanh Hiền (SN 1993, cùng ngụ phường Đồng Phú, TP Đồng Nai).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ tang vật, gồm: một khẩu súng quân dụng, 5 bình xịt hơi cay, một ná cao su, một con dao rựa, 5 gói tinh thể màu trắng (các đối tượng khai là ma túy đá) và nhiều tang vật có liên quan. Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngoài vụ án trên, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai cũng cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Vỹ (SN 1994, ngụ khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, TP Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Đối tượng Bùi Văn Vỹ tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào chiều 19/5, tại nhà ông B.V.D (ngụ khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, TP Đồng Nai), Bùi Văn Vỹ và B.V.N (là con ruột của ông B.V.D, ngụ tại địa chỉ trên) cùng nhau ngồi uống rượu trên nền nhà. Cạnh đó, ông B.V.D nằm ngủ trên chiếc võng. Đến khoảng 19h cùng ngày, sau khi uống gần hết 2 lít rượu, N. say nên đi ngủ trước, Vỹ tiếp tục uống rượu một mình và chơi game trên điện thoại di động.

Khoảng 1 giờ sau, khi đã uống gần hết rượu, Vỹ muốn mua rượu để tiếp tục uống nhưng không còn tiền nên xin ông D. 20.000 đồng để đi mua, ông D. nói chỉ còn 10.000 đồng. Nghe vậy, Vỹ không lấy tiền mà tỏ thái độ bực tức, đập mạnh chiếc điện thoại di động đang cầm xuống nền nhà.

Lúc này, ông D. nằm võng thấy Vỹ tỏ thái độ tức giận thì ngồi dậy, nhưng bị mất thăng bằng và ngã xuống nền nhà. Khi ông D. vừa ngồi dậy, thì bị Vỹ dùng tay đánh mạnh vào vùng tai trái. Ông D. phản ứng thì bị Vỹ cầm một số vật dụng tại bàn nhậu ném trúng vào vùng đầu, vùng mặt của ông gây thương tích. Không dừng lại ở đó, gã say rượu này còn hung hăng lao vào đạp mạnh vào vùng cổ và ngực của nạn nhân. Sau khi xảy ra sự việc, được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đến rạng sáng hôm sau thì ông D. tử vong do vết thương bị đánh quá nặng.