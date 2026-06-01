Triệt phá đường dây săn bắt, giết mổ, mua bán voọc bạc để nấu cao

Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an An Giang, cho biết đấu tranh thành công chuyên án các loài động hoang dã.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phát hiện có một nhóm đối tượng thường xuyên vào các khu rừng sử dụng súng bắn đạn chì để săn bắt các loài động vật hoang dã.

Sau đó, các đối tượng đăng trên các trang mạng xã hội để bán, trong đó có một số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, các trinh sát xác định nhóm đối tượng hoạt động trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xin ý kiến mở chuyên án để đấu tranh, xử lý. Ban chuyên án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bí mật để theo dõi, nắm rõ quy luật, phương thức thủ đoạn phạm tội, dựng chân dung các đối tượng cầm đầu và các mắt xích trong đường dây.

Ngày 29/5, Phú Quốc trời mưa nhiều, các trinh sát nắm được thông tin, các đối tượng sẽ thực hiện hành vi phạm tội. 12h30 ngày 29/5, các Tổ công tác thuộc Ban Chuyên án đã bao vây căn nhà tại tổ 3, khu phố Suối Cát Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng: Ngô Hoàng Phi (SN 1979; nơi thường trú: tổ 3, khu phố Suối Cát Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và Ngô Hoàng Hậu (SN 2003, con ruột của Phi) đang lột da, mổ xẻ 1 cá thể động vật rừng tại nhà của Phi. Bước đầu xác định cá thể này là loài voọc bạc Đông Dương, thuộc nhóm IB trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ban Chuyên án bắt quả tang các đối tượng lột da, mổ xẻ một cá thể voọc bạc.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Phi và Hậu, phát hiện thêm 8 cá thể voọc bạc đã bị lột da, lóc thịt, chỉ còn xương và đầu được cất giấu trong tủ đông. Đồng thời, cơ quan Công an phát hiện 1 khẩu súng tự chế cùng 132 viên đạn chì (dùng để săn, giết các cá thể voọc bạc).

Qua đấu tranh ban đầu, Hậu và Phi khai nhận cá thể động vật đang lột da, mổ xẻ là loài voọc bạc do Hậu trực tiếp đi vào khu vực Rừng Quốc gia Phú Quốc dùng súng bắn chết rồi đem về cho Phi bán lại cho người khác để lấy xương nấu cao.

Còn 8 cá thể voọc bạc đã bị lột da, lóc thịt, chỉ còn xương và đầu để trong nhà là do Phi mua lại của nhóm đối tượng khác.

Qua khai thác nhanh, CQĐT xác định các đối tượng đã bán các cá thể voọc bạc cho Phi thuộc nhóm của Đỗ Khắc Trường (SN 1996, nơi thường trú: khu phố Xóm Mới Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), nên Ban chuyên án tổ chức truy xét ngay.

Qua truy xét, kết hợp vận động, đến sáng 30/5, đối tượng Đỗ Khắc Trường cùng đồng phạm là Đỗ Khắc Cường (SN 1994, nơi thường trú: khu phố Xóm Mới Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và Nguyễn Tấn Bền (SN 1987, nơi thường trú: Khu phố 4 Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp toàn bộ tang vật liên quan đến hành vi phạm tội gồm 1 khẩu súng bằng đạn chì, 1 con dao và các vật dụng dùng để săn bắt các cá thể voọc bạc).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Trường, Cường và Bền đã khai nhận từ ngày 14/5/2026 đến ngày 27/5/2026, đã trực tiếp đi cùng nhau vào khu vực Rừng Quốc gia Phú Quốc rồi dùng súng bắn đạn chì bắn chết 8 cá thể voọc bạc đang sống trên các cành cây rừng lớn, sau khi cá thể voọc bạc chết sẽ lột da, lóc thịt, lấy xương đem bán lại cho Phi với số tiền là 16 triệu đồng (Phi mua lại với giá là 2 triệu đồng/ 1 cá thể voọc bạc).

Tang vật thu giữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu được, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng Ngô Hoàng Phi, Ngô Hoàng Hậu, Đỗ Khắc Trường, Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền để điều tra hành vi phạm tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo Điều 244 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Theo Điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang, đối tượng Phi và con trai là Hậu là các đối tượng có nhiều tiền án, trong đó Phi có 4 tiền án, Hậu có 1 tiền án. Hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật bảo vệ các loài động vật hoang dã, quý hiếm.

Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang, cho biết kết quả đấu tranh chuyên án góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch giữa của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong phối hợp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam. Đơn vị sẽ tiếp tục đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã trên địa bàn.