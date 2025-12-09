Giám đốc công ty lừa 4,6 tỷ đồng để chơi ngoại hối ảo

Sau khi lừa bán căn hộ và ôtô cho các nạn nhân lấy 4,6 tỷ đồng, bị cáo mang chơi ngoại hối và thua sạch.

Ngày 8/12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thông (SN 1996, cựu Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Neo Star) mức án 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Theo cáo trạng, công ty Neo Start, trụ sở đặt tại tòa nhà Pearl Plaza, địa chỉ số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh (cũ) do Võ Văn Thông làm người đại theo diện pháp luật, kiêm giám đốc công ty. Công ty của Thông chuyên kinh doanh, môi giới bất động sản.

Bị cáo Võ Văn Thông.

Công ty Neo Star không phân phối một dự án bất động sản tại TP Thủ Đức (cũ). Tuy nhiên, Thông vẫn mời chào bà Trần Thanh H. mua căn hộ với giá hơn 5,1 tỷ đồng , dù trước đó căn hộ này đã được bán cho người khác.

Khi bà H. đồng ý mua, Thông đã yêu cầu bà H. đặt giữ chỗ và ký hợp đồng, nộp tiền cọc tổng số tiền hơn 719 triệu đồng. Sau khi nộp tiền cho Công ty Neo Star, bà H. không liên lạc được với Thông. Nghi ngờ bị lừa, bà đi tìm hiểu thì mới hay căn hộ mà Thông bán cho bà đã bán cho người khác từ trước.

Đồng thời, trong tháng 10-11/2023, khi còn làm nhân viên tư vấn bán ôtô cho Công ty City Auto, Thông sử dụng pháp nhân Công ty Neo Star để ký kết hợp đồng mua bán xe với 5 khách hàng.

Tuy nhiên, sau khi thu hơn 3,9 tỷ đồng của khách mua, Thông không nộp về Công ty City Auto. Tới ngày nhận xe, khách hàng mới bàng hoàng khi được Công ty City Auto thông báo chưa thanh toán như hợp đồng đã ký. Tổng cộng Thông đã chiếm đoạt của các bị hại 4,6 tỷ đồng .

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Thông khai toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của các bị hại, Thông dùng để tiêu xài cá nhân và đầu tư ngoại hối thông qua sàn giao dịch ngoại hối Tickmill.com (đây là trang web ảo được đặt ở nước ngoài) và bị thua sạch.