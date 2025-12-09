'Rút ruột' gần 19 tỷ đồng, nữ kế toán 2 trường THPT lãnh án chung thân

Lợi dụng lúc hiệu trưởng bận nhiều việc hoặc họp cuối tháng, Nguyễn Thị Thu Trang trình ký bộ chứng từ có 2 ủy nhiệm chi ghim chung với nhau, bằng thủ đoạn gian dối trên, nữ kế toán đã chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng của 2 trường THPT tại TP.HCM.

Ngày 8/12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1970, cựu kế toán trường Trung học phổ thông (THPT) N.T.M.K và Trường THPT T.L.M) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang phải nộp lại toàn bộ số tiền đã "rút ruột" của Trường N.T.M.K và Trường T.L.M.

Theo cáo trạng, năm 2016-2024, Nguyễn Thị Thu Trang là kế toán viên của 2 trường THPT: N.T.M.K và T.L.M trên địa bàn TP.HCM. Lợi dụng vị trí công tác, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của đơn vị mình làm việc.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang tại tòa.

Cụ thể, đầu tháng 11/2016, bị cáo Trang là kế toán viên của Trường N.T.M.K, biết các hiệu trưởng không có nghiệp vụ về kế toán tài chính, nên đã dùng các thủ đoạn gian dối, tinh vi để chiếm đoạt tiền của nhà trường.

Trang đã lợi dụng lúc hiệu trưởng bận nhiều việc hoặc họp cuối tháng, bị cáo trình ký bộ chứng từ có 2 ủy nhiệm chi ghim chung với nhau. Tờ ủy nhiệm chi thứ 1 để lên trên, Trang điền đầy đủ thông tin về số tiền chi, nội dung chi, tên và số tài khoản người nhận tiền để hiệu trưởng kiểm tra.

Tờ ủy nhiệm chi thứ 2, Trang để phía dưới chỉ ghi mục số tiền chi, nội dung chi nhưng không ghi tên và số tài khoản của người thụ hưởng. Khi hiệu trưởng hỏi, thì bị cáo trả lời đây là tờ lưu tại đơn vị nên không cần ghi đủ nội dung.

Sau đó, nữ kế toán sử dụng tờ ủy nhiệm chi thứ 2 in chèn tên và số tài khoản người thụ hưởng là Phạm Thị C. (người quen của Trang). Khi tiền vào tài khoản bà C., Trang yêu cầu bà C. rút tiền giao lại cho mình.

Đối với những tờ ủy nhiệm chi ngân hàng trả lại để lưu tại trường, Trang tẩy xóa, sửa tên và số tài khoản ghi tên Phạm Thị C. thành tên và số tài khoản của công ty cấp nước sinh hoạt để không bị phát hiện.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2021, Nguyễn Thị Thu Trang đã thực hiện 228 giao dịch chuyển hơn 5,1 tỷ đồng (bằng 228 ủy nhiệm chi) từ tài khoản của Trường N.T.M.K. đến tài khoản của bà C.

Đến tháng 3/2022, bị cáo được giao phụ trách kế toán của trường T.L.M vẫn lợi dụng sự tin tưởng của ông L.V.P, Hiệu trưởng Trường T.L.M và bằng thủ đoạn cũ, từ ngày tháng 4/2022 đến tháng 12/2022, Trang đã chuyển hơn 6,3 tỷ đồng (bằng 229 ủy nhiệm chi) vào tài khoản của bà C.

Giữa tháng 12/2022, khi Hiệu trưởng Trường T.L.M bị tai biến phải nằm viện, Trang đã sử dụng dấu chữ ký của ông P. để thực hiện 217 giao dịch chuyển hơn 6,5 tỷ đồng vào tài khoản của bà C. Trước ngày ông P. nghỉ hưu, bị cáo còn lập 5 ủy nhiệm chi khống rồi sử dụng chữ ký của ông P. và con dấu của Trường T.L.M. chiếm đoạt hơn 119 triệu đồng.

Khi ông N.H K. lên làm hiệu trưởng, bằng thủ đoạn tương tự, Trang đã thực hiện 24 giao dịch, chuyển hơn 650 triệu đồng đến tài khoản của bà Phạm Thị C.

Sự việc chỉ bị phanh phui khi bà N.T.H.C, Hiệu trưởng trường N.T.M.K., rà soát, kiểm tra việc thu, chi của nhà trường, từ đó phát hiện ra hành vi "rút ruột" tiền của Thu Trang.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Thu Trang chiếm đoạt của 2 trường N.T.M.K. và T.L.M. là 18,7 tỷ đồng .

Tại tòa, bị cáo Trang thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai nhận số tiền chiếm đoạt được, bị cáo đem đi làm từ thiện và sử dụng hết vào mục đích cá nhân.