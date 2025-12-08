VKSND tối cao thông báo truy tố Lê Trung Khoa

VKSND tối cao (Vụ 1) thông báo về việc truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Ngày 8/12/2025, VKSND tối cao (Vụ 1) đã ban hành Cáo trạng số 2320/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: BCA.

VKSND tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Lý lịch bị can như sau:

Họ tên: Lê Trung Khoa, Giới tính: Nam; Ngày sinh: 23 tháng 9 năm 1971, tại: Thanh Hóa; Nguyên quán: Thanh Hóa.

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 01, Ngõ 81, đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội (trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, thành phố Hà Nội).

Nơi ở hiện nay: Cộng hòa Liên bang Đức.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh.

Giấy CMND: số 011457540, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội; Trình độ học vấn: 12/12.

Tiền án, tiền sự: Không; Con ông: Lê Văn Trọng; Con bà: Cao Thị Lời.

Ngày 5/12/2025, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 1642/QĐTN-ANĐT-P3 đối với Lê Trung Khoa.