Nghi vấn lao ôtô vào 'đối thủ' khiến 3 người bị thương

  • Thứ hai, 8/12/2025 17:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp làm rõ vụ ôtô con bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào nhóm người đứng trước một nhà hàng ở phường Nam Đông Hà, khiến 3 người bị thương.

Khoảng 22h43 ngày 7/12, tài xế V.N.H. (SN 2000, trú khu phố 2, phường Nam Đông Hà) điều khiển ôtô BKS 74A-350.xx bất ngờ lao vào đám đông cự cãi nhau trên vỉa, hè trước một nhà hàng trên địa bàn phường Nam Đông Hà.

Nghi van, lao oto, vao doi thu anh 1

Chiếc xe bị lật nghiêng sau cú tông mạnh.

Sau cú tông mạnh, 3 người trong nhóm thanh niên bị thương, còn ôtô lật nghiêng, phần đầu biến dạng. Ngay sau đó, tài xế H. mở cửa thoát ra ngoài, rồi xảy ra xô xát với một số người có mặt tại hiện trường.

Theo nguồn tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trước thời điểm chiếc ôtô lao vào đám đông, đã có mâu thuẫn, cãi vã giữa những người liên quan ngay tại khu vực này.

Nghi van, lao oto, vao doi thu anh 2

Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để điều tra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an phường Nam Đông Hà đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Nam/Tiền Phong

