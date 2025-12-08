Bị cáo Phạm Thái Hà rút đơn kháng cáo trong vụ án Tập đoàn Thuận An

Trước khi phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 18/12, bị cáo Phạm Thái Hà bất ngờ rút toàn bộ kháng cáo, chấp nhận phán quyết của cấp sơ thẩm.

Sau khi bản án sơ thẩm được TAND TP Hà Nội tuyên phạt đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An, Bộ GTVT (cũ) và các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Ninh, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) và 16 bị cáo đồng phạm khác đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, trước khi phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 18/12 tới đây, bị cáo Phạm Thái Hà bất ngờ rút toàn bộ kháng cáo, chấp nhận phán quyết của cấp sơ thẩm. Như vậy, bị cáo Phạm Thái Hà chấp nhận thi hành mức án 5 năm 6 tháng tù mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.

Bị cáo Phạm Thái Hà (người đứng) rút toàn bộ kháng cáo, chấp nhận mức án 5 năm 6 tháng tù.

Được biết, trong vụ án này có 17 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội). Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, bị cáo Phạm Thái Hà đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hiện nay, bị cáo Hà đi thi hành án 5 năm 6 tháng tù mà HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên với bị cáo này.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, đầu tháng 9/2025, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã xét xử, tuyên phạt Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) mức án 10 năm 6 tháng tù về tội: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng vụ án, 28 bị cáo khác nhận mức án tương ứng với hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. Trong đó, bị cáo Phạm Thái Hà, nhận mức 5 năm 6 tháng tù về tội: "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) nhận 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sau phiên sơ thẩm nói trên, bị cáo Nguyễn Duy Hưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài ra, bị cáo Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo trong vụ án Tập đoàn Thuận An tại phiên tòa sơ thẩm.

14 bị cáo khác, gồm: Hoàng Thị Lê Hạnh, Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Chí Cường, Phạm Hoàng Tuấn, Vũ Hải Tùng, Trịnh Văn Thanh, Lê Văn Măng, Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Văn Thạo, Phạm Văn Duân, Đàm Văn Cường, Trần Anh Quang, Phạm Thanh Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hoặc được hưởng án treo.

Theo hồ sơ, Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) là người chủ mưu, cầm đầu hành vi vi phạm đấu thầu tại Gói thầu Dự án cầu Đồng Việt, Bắc Giang; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy 2, Hà Nội và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 120 tỷ đồng . Việc này còn khiến nhiều lãnh đạo, cán bộ Nhà nước bị xử lý hình sự, ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) bị cho rằng tiếp nhận ý chí của lãnh đạo cấp trên rồi chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh), tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu sai quy định tại cầu Đồng Việt. Vi phạm của bị cáo Pích góp phần gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng và được hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng nên đã phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đối với bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) đã lợi dụng ảnh hưởng để tác động tới cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Từ đó, ông Thái chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện trái phép cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu sai quy định. Bị cáo Hà hưởng lợi bất chính 750 triệu đồng và đã phạm vào tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Như đã nói ở trên, theo kế hoạch, ngày 18/12, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An, Bộ GTVT (cũ) và các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Ninh.

Phiên tòa dự kiến được diễn ra trong 2 ngày 18-19/12-2025.