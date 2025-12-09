Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Quá trình điều khiển xe tải trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, tài xế Ngô Trọng Trí chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ, đi không đúng phần đường dẫn đến gây tai nạn giao thông làm 2 người chết.

Ngày 8/12, Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Trọng Trí (SN 1996, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại Khoản 2, Điều 260, BLHS.

Theo kết quả điều tra, sáng 14/11, Ngô Trọng Trí điều khiển ôtô tải BKS 50E-116.xx lưu thông trên QL 1A theo hướng Bắc - Nam qua địa phận xã Phúc Lộc, TP Huế.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ngô Trọng Trí.

Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Tượng tại Km1+120, Trí điều khiển xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng số 28, gây ra vụ va chạm với xe máy 75AK-050.xx do anh Đặng Xuân V. (SN 1988) chở theo sau chị Nguyễn Thị Lâm H. (SN 1980, cùng trú tại thôn Nam Trường, xã Vinh Lộc, TP Huế) lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn là anh V và chị H chết tại chỗ.

Qua quá trình điều tra, xác minh; cơ quan Công an TP Huế xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do đối tượng Ngô Trọng Trí điều khiển phương tiện chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.