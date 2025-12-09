Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 người tử vong

  • Thứ ba, 9/12/2025 06:23 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Quá trình điều khiển xe tải trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, tài xế Ngô Trọng Trí chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ, đi không đúng phần đường dẫn đến gây tai nạn giao thông làm 2 người chết.

Ngày 8/12, Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Trọng Trí (SN 1996, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại Khoản 2, Điều 260, BLHS.

Theo kết quả điều tra, sáng 14/11, Ngô Trọng Trí điều khiển ôtô tải BKS 50E-116.xx lưu thông trên QL 1A theo hướng Bắc - Nam qua địa phận xã Phúc Lộc, TP Huế.

Khoi to tai xe, Xe tai, Gay tai nan anh 1

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ngô Trọng Trí.

Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Tượng tại Km1+120, Trí điều khiển xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng số 28, gây ra vụ va chạm với xe máy 75AK-050.xx do anh Đặng Xuân V. (SN 1988) chở theo sau chị Nguyễn Thị Lâm H. (SN 1980, cùng trú tại thôn Nam Trường, xã Vinh Lộc, TP Huế) lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn là anh V và chị H chết tại chỗ.

Qua quá trình điều tra, xác minh; cơ quan Công an TP Huế xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do đối tượng Ngô Trọng Trí điều khiển phương tiện chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-tai-xe-xe-tai-gay-tai-nan-khien-2-nguoi-tu-vong-i790431/

Hải Lan/Công an Nhân dân

Khởi tố tài xế Xe tải Gây tai nạn Khởi tố tài xế Xe tải Gây tai nạn

    Đọc tiếp

    VKSND toi cao thong bao truy to Le Trung Khoa hinh anh

    VKSND tối cao thông báo truy tố Lê Trung Khoa

    12 giờ trước 19:09 8/12/2025

    0

    VKSND tối cao (Vụ 1) thông báo về việc truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý