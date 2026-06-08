Bắt quả tang nhóm đối tượng hút trộm dầu, lộ "kho" hàng cấm

Từ vụ bắt quả tang hai đối tượng hút trộm dầu xe tải ven đường lúc rạng sáng, Công an xã Phú Riềng, TP Đồng Nai triệt phá kho pháo lậu 240 kg cùng chất nghi ma túy.

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang hút trộm dầu. Ảnh: VOV.

Ngày 8/6, Công an xã Phú Riềng, TP Đồng Nai (trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), cho biết, khoảng 5h ngày 4/6, trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Phú Riềng bắt hai đối tượng H.V.T (43 tuổi) và H.V.T (39 tuổi), cùng trú thôn Tân Phú, xã Phú Riềng.

Tại thời điểm bị phát hiện, hai đối tượng đang hút trộm dầu từ ôtô tải đậu bên đường thuộc khu vực thôn Tân Phước, xã Phú Riềng.

Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, kịp thời thu giữ khoảng 250 lít dầu diesel. Các tang vật, phương tiện hành nghề gồm máy bơm, ống nhựa và nhiều can chứa dầu.

Không dừng lại ở vụ trộm dầu, Công an xã Phú Riềng nhanh chóng phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng H.V.T (43 tuổi).

Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và tịch thu số lượng lớn tang vật vi phạm pháp luật gồm 240 kg pháo nổ các loại; 1 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng (nghi ma túy) cùng dụng cụ sử dụng ma túy; 3 thùng nhựa chứa khoảng 500 lít chất lỏng nghi là dầu diesel.

Tại nhà T., công an phát hiện kho pháo nổ. Ảnh: VOV.

Liên quan vụ trộm dầu, đến khoảng 18h ngày 4/6, đối tượng N.T.A.K (21 tuổi), trú thôn Tân Bình, xã Phú Riềng đã đến cơ quan Công an đầu thú vì cùng nhóm của T thực hiện hành vi trộm cắp dầu ngày 2/6 trên địa bàn xã Phú Riềng.

Công an xã Phú Riềng tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng để điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ nguồn gốc số tang vật thu giữ, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.