Xe đầu kéo container lạng lách, tạt đầu ôtô gây bức xúc ở TP.HCM

Chiếc xe đầu kéo container mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn lạng lách, tạt đầu ôtô khiến người đi đường bức xúc vì tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Tối 22/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh chiếc xe đầu kéo container mang biển số 51R-006.xx, trong quá trình lưu thông đã lạng lách, tạt đầu ôtô trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vụ việc gây bức xúc cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến lên án hành vi vi phạm của tài xế.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua địa phận giáp ranh giữa phường Thuận Giao và phường Phú Lợi (TP.HCM).

Chiếc xe đầu kéo container liên quan đến vụ việc

Thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo container di chuyển trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ Tây Nguyên đi TP.HCM. Khi tới đoạn đường kể trên, tài xế xe đầu kéo vượt lên rồi tạt đầu ôtô con đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình trên ô tô di chuyển trên đường cùng thời điểm ghi lại.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh, triệu tập tài xế liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trong trường hợp người điều khiển ôtô vi phạm lỗi chuyển hướng sai quy định, không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo (còn gọi là tạt đầu xe), người điều khiển sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trường hợp gây tai nạn giao thông, lái xe ôtô sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe, theo khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.