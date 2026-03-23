Túng quẫn, nam thanh niên 'đóng vai' nhân viên ngân hàng

Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin và ngân hàng, Phạm Tùng Lâm (SN 2002) đã nảy ý định thực hiện tội phạm, do bức vì chi tiêu và nợ nần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố bị can, tạm giam đối với Phạm Tùng Lâm (SN 2002; quê quán xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, thuê nhà trọ tại Hà Nội).

Theo điều tra, không phải nhân viên ngân hàng, nhưng có kiến thức nhất định về công nghệ thông tin và lĩnh vực ngân hàng, Lâm tự đưa ra thông tin bản thân là nhân viên ngân hàng, có khả năng giúp người khác mở thẻ tín dụng ngân hàng hoặc nâng hạn mức thẻ tín dụng ngân hàng trên các nền tảng số.

Đối tượng Phạm Tùng Lâm.

Khi có người mở thẻ tín dụng có hạn mức, Lâm dùng thủ đoạn gian dối đánh lừa đối tác và lén thực rút tiền trong tài khoản tín dụng vừa được mở chuyển về tài khoản cá nhân của Lâm hoặc không thực hiện nâng hạn mức, rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Sơ bộ đã có ít nhất 10 người dính "bẫy" lừa của Lân, với số tiền hàng trăm triệu đồng. Từ vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo thủ tục mở thẻ tín dụng các ngân hàng hoặc nâng hạn mức thẻ tín dụng ngân hàng trên các nền tảng số hết sức đơn giản. Người dân có thể đến trực tiếp hoặc tương tác với các ngân hàng qua các ứng dụng công khai, chứ không nên qua trung gian, dễ dẫn đến mất tiền oan.,

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là bị hại của Phạm Tùng Lâm với thủ đoạn như trên, liên hệ đồng chí Trịnh Đỗ Thắng, Điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, để giải quyết vụ án theo quy định.