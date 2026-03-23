Cựu cục trưởng nhận hối lộ 6 tỷ từ bỏ quyền lợi nếu không ra đầu thú

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó cục trưởng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng và đang bị truy nã theo quyết định của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định sáng 30/3, đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"… Phiên tòa do Thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục QLXDCT, Bộ NN&PTNN - cũ) bị xác định phạm tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 - Bộ luật Hình sự, nhưng đã bỏ trốn.

Nhằm bảo đảm quyền lợi của bị cáo, Tòa án nhân dân TP Hà Nội ra Thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh (cựu Cục trưởng Cục QLXDCT, Bộ NN&PTNN) ra đầu thú và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh (hiện bỏ trốn).

Hiện, bị cáo Nguyễn Hải Thanh bị truy nã theo Quyết định truy nã số 2137/QĐTN-CSKT-P5 ngày 26/6/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Vụ án này còn có 22 bị cáo khác bị truy tố về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Hoàng Văn Thắng cùng một số bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, Công ty Hoàng Dân đã tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của các Dự án thủy lợi do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN&PTNT làm Chủ đầu tư. Các gói thầu này gồm gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân là lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNT để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các Ban Quản lý và xây dựng công trình làm chủ đầu tư, thỏa thuận chi tiền phần trăm để được trúng thầu.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng và bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục QLXDCT thuộc Bộ NN&PTNT) đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân.

Từ đó, Công ty Hoàng Dân lập báo cáo đề xuất tài chính và được tạo điều kiện cho tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án nêu trên, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước 251 tỷ đồng .

Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, bị cáo Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo các bị cáo Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái.

Sau đó, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán. Một hệ thống số ghi số liệu thực chi của công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ; một hệ thống số ghi số liệu thực hiện trên phần mềm FAST chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này vi phạm các quy định về kế toán, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 99 tỷ đồng .

Theo cáo buộc, bị cáo Thanh đã nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng . Theo chỉ đạo của bị cáo Thanh, cán bộ cấp dưới đã cung cấp cho phía Công ty Hoàng Dân file dự toán đã được phê duyệt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này trúng thầu.

Cáo trạng xác định bị cáo Hoàng Văn Thắng đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng ). Trong đó, nhận hối lộ của Nguyễn Văn Dân liên quan đến gói thầu số 36 hồ Bản Mảng số tiền 500 triệu đồng và nhận 50.000 USD .

Bị cáo Trần Tố Nghị đã nhận hối lộ số tiền 13 tỷ đồng (nhận của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu Số 36 dự án hồ Bản Mảng và gói thầu số 13, số 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng); Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỷ đồng (nhận của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mảng); Trần Văn Lăng nhận 13,425 tỷ đồng và Lê Văn Hiến nhận hối lộ 3 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng đánh giá quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án; đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp và khắc phục hậu quả vụ án.