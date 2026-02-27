Hơn 234 tỷ để cải tạo sân vận động bị ‘bỏ hoang’ nhiều năm

Sau nhiều năm bị "bỏ hoang", xuống cấp, sân vận động xã Phúc Thọ đã chính thức được cải tạo, nâng cấp, với tổng mức đầu tư hơn 234,6 tỷ đồng.

Ngày 26/2, xã Phúc Thọ (Hà Nội) đã tổ chức khởi công 6 dự án trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng . Cụ thể, dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ với tổng mức đầu tư hơn 203,3 tỷ đồng .

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án.

Ngoài ra, 4 dự án về giao thông được khởi công gồm: Dự án đường nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 21A thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây (tỉnh lộ 416) với tổng mức đầu tư hơn 572,3 tỷ đồng ; Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục chính xã Tích Giang (hơn 120,7 tỷ đồng ); Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Thọ Lộc (hơn 120,1 tỷ đồng ); Dự án cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã Trạch Mỹ Lộc (hơn 58,2 tỷ đồng ).

Đặc biệt, dự án nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (hạng mục cải tạo sân vận động) với tổng mức đầu tư hơn 234,6 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dự án sẽ cải tạo các hạng mục nhà thi đấu, hạ tầng kỹ thuật tạo không gian sinh hoạt cộng đồng rộng rãi, hiện đại; có quảng trường, khu vui chơi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao của nhân dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Được biết, sân vận động Phúc Thọ được khánh thành vào năm 2010 (Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội). Tuy nhiên, do nhiều năm không được quan tâm, bảo dưỡng nên sân vận động xuống cấp, hoang hóa khiến người dân bức xúc.

Khi hoàn thành, các tuyến này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Kiều Trọng Sỹ, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ, cho rằng việc đồng loạt triển khai các dự án thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương.

Ông Sỹ yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, PCCC... Các phòng, ban phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công, chủ đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án (nếu có).