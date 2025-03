Ngày đầu CSGT cấp đổi giấy phép lái xe, mất 5 phút để hoàn tất hồ sơ

Trước đó, ngày 28/2, Công an TP Hà Nội đã ra mắt Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo, cấp giấy phép lái xe từ Sở GTVT. Đội sẽ thực hiện nhiệm vụ tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe, tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế… Cục CSGT (Bộ Công an) cũng đã tập huấn cho công an các tỉnh, thành phố về công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.