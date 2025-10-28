Đường thành sông sau mưa lớn, người dân TP.HCM vất vả di chuyển

Chiều 28/10, khu vực đường Nguyễn Văn Khối (phường Hạnh Thông), bên cạnh công viên Làng Hoa Gò Vấp, nước lút hơn nửa bánh xe, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Đây là một trong những "rốn ngập" nặng nhất của quận Gò Vấp (cũ) suốt nhiều năm qua.

Các đường Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ cũng diễn ra tình trạng ngập sâu. Ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Khối, dòng nước lên nhanh, có đoạn sâu ngang gối khiến người đi đường chới với, trở tay không kịp. Bên cạnh đó, tuyến đường có nhiều ổ gà, gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt vào thời điểm ngập lụt.

Trên đường Nguyễn Văn Khối, tình trạng “cứ mưa là ngập” tiếp diễn dù dự án chống ngập đang được triển khai với kỳ vọng xóa điểm ngập kéo dài nhiều năm.

Nhiều người dân bì bõm trong cơn mưa, gọi đây là "bãi giữa" của thành phố.

Nhiều phương tiện chết máy, người dân đẩy xe vật vã giữa dòng nước lớn.

Ghi nhận tại tuyến đường này, nhiều căn nhà được nâng nền, ngăn nước tràn vào nhà.

Thời tiết cực đoan kéo dài, người dân lo nước chưa kịp rút đã lại dâng lên, nguy cơ ngập úng chồng ngập úng, làm đảo lộn hoàn toàn sinh hoạt và đi lại hàng ngày. Dự báo mưa tại TP.HCM còn kéo dài đến ngày 30/10.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, TP.HCM tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 tới 150 mm, có nơi trên 150 mm do ảnh hưởng của bão số 12.

Gần một tuần triều cường liên tục đạt đỉnh, những người sống ven sông, ven kênh ở TP.HCM vô tình trở thành đối tượng yếu thế, chịu tác động đầu tiên.

Sáng 24/10, triều cường tại TP.HCM đạt mức báo động 2. Nhiều tuyến đường ngập sâu từ sáng sớm, xe cộ, người dân đi lại khó khăn.

Triều cường đạt đỉnh tại phường Bình Quới (TP.HCM) khiến nhiều hộ dân chịu cảnh ngập sâu hơn 8 tiếng. Nửa đêm, nhiều căn nhà vẫn sáng đèn, xoay sở giữa biển nước.

