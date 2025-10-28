Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đường thành sông sau mưa lớn, người dân TP.HCM vất vả di chuyển

  • Thứ ba, 28/10/2025 17:22 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chiều 28/10, trận mưa lớn 30 phút khiến nhiều tuyến đường tại phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) ngập nặng, người dân lội nước về nhà.

ngap TP.HCM anh 1

Chiều 28/10, khu vực đường Nguyễn Văn Khối (phường Hạnh Thông), bên cạnh công viên Làng Hoa Gò Vấp, nước lút hơn nửa bánh xe, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Đây là một trong những "rốn ngập" nặng nhất của quận Gò Vấp (cũ) suốt nhiều năm qua.

ngap TP.HCM anh 2

Các đường Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ cũng diễn ra tình trạng ngập sâu. Ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Khối, dòng nước lên nhanh, có đoạn sâu ngang gối khiến người đi đường chới với, trở tay không kịp. Bên cạnh đó, tuyến đường có nhiều ổ gà, gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt vào thời điểm ngập lụt.

ngap TP.HCM anh 3

Trên đường Nguyễn Văn Khối, tình trạng “cứ mưa là ngập” tiếp diễn dù dự án chống ngập đang được triển khai với kỳ vọng xóa điểm ngập kéo dài nhiều năm.
ngap TP.HCM anh 4

Nhiều người dân bì bõm trong cơn mưa, gọi đây là "bãi giữa" của thành phố.

ngap TP.HCM anh 5

Nhiều hàng quán rơi vào cảnh buôn bán ế ẩm.

ngap TP.HCM anh 6

Nhiều phương tiện chết máy, người dân đẩy xe vật vã giữa dòng nước lớn.
ngap TP.HCM anh 7

Ghi nhận tại tuyến đường này, nhiều căn nhà được nâng nền, ngăn nước tràn vào nhà.

ngap TP.HCM anh 8

Thời tiết cực đoan kéo dài, người dân lo nước chưa kịp rút đã lại dâng lên, nguy cơ ngập úng chồng ngập úng, làm đảo lộn hoàn toàn sinh hoạt và đi lại hàng ngày. Dự báo mưa tại TP.HCM còn kéo dài đến ngày 30/10.
ngap TP.HCM anh 9

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, TP.HCM tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 tới 150 mm, có nơi trên 150 mm do ảnh hưởng của bão số 12.

Sống chung với triều cường cạnh dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM

Gần một tuần triều cường liên tục đạt đỉnh, những người sống ven sông, ven kênh ở TP.HCM vô tình trở thành đối tượng yếu thế, chịu tác động đầu tiên.

14 giờ trước

Triều cường lên cao sáng sớm, người dân TP.HCM lội nước đi làm

Sáng 24/10, triều cường tại TP.HCM đạt mức báo động 2. Nhiều tuyến đường ngập sâu từ sáng sớm, xe cộ, người dân đi lại khó khăn.

09:26 24/10/2025

Người dân TP.HCM thức trắng đêm chạy triều cường

Triều cường đạt đỉnh tại phường Bình Quới (TP.HCM) khiến nhiều hộ dân chịu cảnh ngập sâu hơn 8 tiếng. Nửa đêm, nhiều căn nhà vẫn sáng đèn, xoay sở giữa biển nước.

06:50 24/10/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Tong Bi thu dang hoa tuong nho lanh tu giai cap vo san Karl Marx hinh anh

Tổng Bí thư dâng hoa tưởng nhớ lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx

56 phút trước 19:55 28/10/2025

0

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh và Bắc Ireland, sáng 28/10 theo giờ địa phương, ngay khi đến London, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa tại mộ Karl Marx - nhà triết học, nhà lý luận thiên tài và là nhà cách mạng nổi tiếng thế giới, tại nghĩa trang Highgate.

Khương Nguyễn

ngập TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh quận gò vấp đường nguyễn văn khối làng hoa ngập lụt

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý