Triều cường lên cao sáng sớm, người dân TP.HCM lội nước đi làm

Triều cường tháng 9 Âm lịch khiến một số tuyến đường tại khu vực quận 8, quận 7, quận Bình Thạnh cũ ngập nặng từ sáng sớm. Người dân đi làm, đi học gặp nhiều khó khăn, một số đoạn đường ùn tắc vì ngập.

Đường Bình Quới (phường Bình Quới, quận Bình Thạnh cũ) bắt đầu ngập từ 4h, đoạn ngập nặng nhất từ số nhà 206 đến số nhà 352. Nước cao khoảng nửa mét, gây khó khăn cho người đi đường.

Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp trên đường Bình Quới, nhiều người cố bám giữa đường để tránh vùng nước sâu.

Đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, quận 8 cũ) bị ngập nhiều đoạn do triều cường. Đoạn ngập nặng nhất ở gần số nhà 2.862 Phạm Thế Hiển.

Học sinh đi học, người dân đi làm sáng sớm gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường ngập.

Người dân sinh sống tại đây cho biết nước bắt đầu dâng từ khoảng 4h sáng, đến 7h lại rút. Tuy nhiên so với buổi sáng thì triều cường buổi chiều nặng hơn rất nhiều.

Đây là ngày thứ 3 triều cường dâng cao, một số điểm ngập phía đông và phía nam TP.HCM tiếp tục chìm trong nước. Một số vùng thấp, ven sông Sài Gòn cũng trong tình trạng ngập sâu.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo mực nước triều cường cao tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn sẽ duy trì ở mức này trong 2-3 ngày tới, sau đó mới xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày dự kiến kéo dài hết ngày 26-27/10.

Triều cường đạt đỉnh tại phường Bình Quới (TP.HCM) khiến nhiều hộ dân chịu cảnh ngập sâu hơn 8 tiếng. Nửa đêm, nhiều căn nhà vẫn sáng đèn, xoay sở giữa biển nước.

Căn nhà hơn 100 năm tuổi ven kênh Đôi gắn bó với 3 thế hệ gia đình cô Vui. Ngày rời đi, cô Vui mang theo chiếc bàn thờ, dọn tới nơi ở mới.

Sau hơn 3 thập kỷ "đắp chiếu", bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được định hướng thành đô thị sinh thái kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng. Khoảng 16.000 người dân sẽ được di dời.

