Triều cường lên cao sáng sớm, người dân TP.HCM lội nước đi làm

  • Thứ sáu, 24/10/2025 09:26 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Sáng 24/10, triều cường tại TP.HCM đạt mức báo động 2. Nhiều tuyến đường ngập sâu từ sáng sớm, xe cộ, người dân đi lại khó khăn.

trieu cuong tp.hcm anh 1

Triều cường tháng 9 Âm lịch khiến một số tuyến đường tại khu vực quận 8, quận 7, quận Bình Thạnh cũ ngập nặng từ sáng sớm. Người dân đi làm, đi học gặp nhiều khó khăn, một số đoạn đường ùn tắc vì ngập.
trieu cuong tp.hcm anh 2

Đường Bình Quới (phường Bình Quới, quận Bình Thạnh cũ) bắt đầu ngập từ 4h, đoạn ngập nặng nhất từ số nhà 206 đến số nhà 352. Nước cao khoảng nửa mét, gây khó khăn cho người đi đường.
trieu cuong tp.hcm anh 3

Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp trên đường Bình Quới, nhiều người cố bám giữa đường để tránh vùng nước sâu.
trieu cuong tp.hcm anh 4

Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy, gây ùn tắc cục bộ trong giờ cao điểm sáng. Khoảng 7h30, nước bắt đầu rút.
trieu cuong tp.hcm anh 5

Đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, quận 8 cũ) bị ngập nhiều đoạn do triều cường. Đoạn ngập nặng nhất ở gần số nhà 2.862 Phạm Thế Hiển.
trieu cuong tp.hcm anh 6

Học sinh đi học, người dân đi làm sáng sớm gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường ngập.
trieu cuong tp.hcm anh 7

Người dân sinh sống tại đây cho biết nước bắt đầu dâng từ khoảng 4h sáng, đến 7h lại rút. Tuy nhiên so với buổi sáng thì triều cường buổi chiều nặng hơn rất nhiều.
trieu cuong tp.hcm anh 8

Đây là ngày thứ 3 triều cường dâng cao, một số điểm ngập phía đông và phía nam TP.HCM tiếp tục chìm trong nước. Một số vùng thấp, ven sông Sài Gòn cũng trong tình trạng ngập sâu.
trieu cuong tp.hcm anh 9

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo mực nước triều cường cao tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn sẽ duy trì ở mức này trong 2-3 ngày tới, sau đó mới xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày dự kiến kéo dài hết ngày 26-27/10.

Người dân TP.HCM thức trắng đêm chạy triều cường

Triều cường đạt đỉnh tại phường Bình Quới (TP.HCM) khiến nhiều hộ dân chịu cảnh ngập sâu hơn 8 tiếng. Nửa đêm, nhiều căn nhà vẫn sáng đèn, xoay sở giữa biển nước.

11 giờ trước

Những phận người ven kênh TP.HCM

Căn nhà hơn 100 năm tuổi ven kênh Đôi gắn bó với 3 thế hệ gia đình cô Vui. Ngày rời đi, cô Vui mang theo chiếc bàn thờ, dọn tới nơi ở mới.

06:00 21/10/2025

Nơi di dời 16.000 người ở TP.HCM làm khu đô thị sinh thái

Sau hơn 3 thập kỷ "đắp chiếu", bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được định hướng thành đô thị sinh thái kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng. Khoảng 16.000 người dân sẽ được di dời.

11:00 10/10/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

Nguoi dan TP.HCM bi bom loi nuoc ve nha hinh anh

Người dân TP.HCM bì bõm lội nước về nhà

20:07 9/9/2025 20:07 9/9/2025

0

Triều cường kết hợp mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TP.HCM bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn trong chiều 9/9.

Trieu cuong tai Can Tho pha dinh lich su hinh anh

Triều cường tại Cần Thơ phá đỉnh lịch sử

06:29 23/10/2025 06:29 23/10/2025

0

Mực nước đo tại trạm Thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu lúc 18h đạt 2,29 m, vượt báo động III 0,29 m, phá vỡ kỷ lục lịch sử 2,27 m được ghi nhận cách đây 3 năm (ngày 12/10/2022).

Duy Hiệu - Hoài Bảo

