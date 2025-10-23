Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Triều cường tại Cần Thơ phá đỉnh lịch sử

  • Thứ năm, 23/10/2025 06:29 (GMT+7)
  • 06:29 23/10/2025

Mực nước đo tại trạm Thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu lúc 18h đạt 2,29 m, vượt báo động III 0,29 m, phá vỡ kỷ lục lịch sử 2,27 m được ghi nhận cách đây 3 năm (ngày 12/10/2022).

Trieu cuong Can Tho anh 1

Nước ngập lênh láng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, khi triều cường lập đỉnh kỷ lục mới 2,29 m. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.
Trieu cuong Can Tho anh 2

Triều cường Cần Thơ lên 2,29 m vào chiều 22/10/2025, chính thức phá mốc lịch sử 2,27 m từng ghi nhận năm 2022. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Trieu cuong Can Tho anh 3

Đỉnh triều xuất hiện đúng vào giờ tan tầm và tan học, lại kèm theo mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường huyết mạch của thành phố Cần Thơ ngập sâu trong nước, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng và làm xáo trộn lớn đến đời sống người dân. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Trieu cuong Can Tho anh 4

Sinh viên hỗ trợ người dân đẩy xe lên các điểm cao chờ nước rút. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Trieu cuong Can Tho anh 5

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đẩy xe qua đoạn ngập sâu trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.
Trieu cuong Can Tho anh 6

Sinh viên hỗ trợ người dân đẩy xe lên các điểm cao chờ nước rút. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Trieu cuong Can Tho anh 7

Lực lượng chức năng đem xe tải ra vận chuyển xe máy giúp người dân qua điểm ngập sâu trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

    Triều cường là một trong 4 giai đoạn biến đổi của hiện tượng thủy triều (nước lớn - triều cường - nước ròng - triều thấp), là lúc nước dâng lên đến điểm cao nhất của nó do sự thay đổi lực hấp dẫn từ mặt trăng (chủ yếu) và mặt trời tại một điểm bất kỳ trên bề mặt trái đất khi trái đất quay. Triều cường xảy ra khi mặt trăng, mặt trời và trái đất nằm thẳng hàng nhau, tức vào ngày 30-1 và 15-16 âm lịch hàng tháng.

