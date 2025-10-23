Triều cường tại Cần Thơ phá đỉnh lịch sử

|
Nước ngập lênh láng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, khi triều cường lập đỉnh kỷ lục mới 2,29 m. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.
Triều cường Cần Thơ lên 2,29 m vào chiều 22/10/2025, chính thức phá mốc lịch sử 2,27 m từng ghi nhận năm 2022. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.
Đỉnh triều xuất hiện đúng vào giờ tan tầm và tan học, lại kèm theo mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường huyết mạch của thành phố Cần Thơ ngập sâu trong nước, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng và làm xáo trộn lớn đến đời sống người dân. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.
Sinh viên hỗ trợ người dân đẩy xe lên các điểm cao chờ nước rút. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đẩy xe qua đoạn ngập sâu trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.
Lực lượng chức năng đem xe tải ra vận chuyển xe máy giúp người dân qua điểm ngập sâu trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.
