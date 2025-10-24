Người dân TP.HCM thức trắng đêm chạy triều cường

Chiều 23/10, triều cường đầu tháng 9 Âm lịch dâng cao, khiến nhiều tuyến đường trũng ở TP.HCM ngập nặng, cuộc sống người dân đảo lộn. Người dân vất vả di chuyển trên đường Bình Quới.

Từ 16h, nước bắt đầu tràn vào nhà anh L.V.B. (33 tuổi). Cả tuyến đường Bình Quới cùng khu vực đều ngập sâu, khiến hai máy bơm do nhà anh chuẩn bị sẵn không phát huy tác dụng. Anh L.V.B sinh sống tại đây đã 10 năm, dự đoán triều cường sẽ kéo dài tới sáng sớm ngày 24, đồng nghĩa một đêm thức trắng với cả nhà.

Nước tràn vào nhà anh L.V.B. kèm theo cả các con tôm nhỏ. Anh cùng vợ bắt vài con tôm, gọi đây là "thú vui nhỏ" giết thời gian trong lúc chờ nước rút.

Ghi nhận lúc 23h30, nhiều hộ dân vẫn đang bơm nước từ nhà ra ngoài.

Lúc 23h30, nhiều người dân vẫn chung sức đắp bao cát để ngăn nước tràn vào nhà dân trên đường Thanh Đa (phường Bình Quới).

Nhật Huy (bên trái), cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Quới, cho biết lực lượng dân quân có mặt hỗ trợ người dân từ 16h. “Nhiều nhà ngập sâu đến đầu gối, khu vực trường học cũng bị ảnh hưởng”, anh Huy cho biết

Nước ngập sâu hết nhà anh Nguyễn Hoàng Hải (55 tuổi) tại khu vực đường Bình Quới. "Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh nước lên cao đến thế này", anh Hải nói. Không trang bị máy bơm nước hay chắn bao cát, anh Hải lo lắng không biết "khi nào mới tát nước xong hết".

Bà Đỗ Loan Anh ngồi trong phòng ngủ bị ngập nước. "Chân tôi bị đau, không thể di chuyển. Nếu nước cứ lên cao thì tôi chẳng biết xoay sở thế nào", bà Loan Anh nói.

Nhiều đồ đạc trong căn nhà được kê cao. Vì trận ngập này mà tủ lạnh, bàn ghế gỗ của nhà anh Hải đã hư hỏng hết.

Trước đó khoảng 22h, trận ngập khiến tuyến đường Bình Quới ùn tắc, người dân di chuyển khó khăn. Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo mực nước triều cường cao tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn sẽ duy trì ở mức này trong 2-3 ngày tới, sau đó mới xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày dự kiến kéo dài hết ngày 26 đến 27/10.

Căn nhà hơn 100 năm tuổi ven kênh Đôi gắn bó với 3 thế hệ gia đình cô Vui. Ngày rời đi, cô Vui mang theo chiếc bàn thờ, dọn tới nơi ở mới.

Sau hơn 3 thập kỷ "đắp chiếu", bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được định hướng thành đô thị sinh thái kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng. Khoảng 16.000 người dân sẽ được di dời.

Sau khi hoàn thành khoảng 92% khối lượng, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM "đứng hình” gần 5 năm vì vướng mắc pháp lý. Nhiều hạng mục dần xuống cấp, người dân tiếp tục sống trong cảnh bất an vì ngập lụt.

