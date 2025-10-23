Triều cường dâng cao, Cảnh sát ứng cứu người dân Bình Quới - Thanh Đa

Tối 23/10, triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ở khu vực Bình Quới - Thanh Đa (TP.HCM) bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Khoảng 18h19 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo về việc nước tràn vào nhà dân tại địa chỉ 140/68 Bình Quới, TP.HCM. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH KV16 đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe phương tiện và 1 xe chỉ huy, cùng 16 cán bộ chiến sĩ do đồng chí Trần Thị Thu Quỳnh trực tiếp chỉ huy, nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ người dân.

Đến 18h36, lực lượng có mặt tại khu vực ngập, tổ chức di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng nước sâu, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Mực nước dâng cao khiến nhiều hộ dân bị cô lập tạm thời, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH KV16 đang tích cực đưa cụ già ra khỏi vùng bị ngập.

Khoảng 20h30, sau khi hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn, một phần lực lượng và phương tiện rút về đơn vị để tiếp tục ứng trực xử lý các tình huống khác, 5 cán bộ chiến sĩ cùng xe chuyên dụng vẫn ở lại địa bàn để hỗ trợ thêm người dân và khắc phục tình trạng ngập úng.

Theo ghi nhận, trong buổi tối, khu vực Bình Quới - Thanh Đa là một trong những điểm ngập nặng nhất do ảnh hưởng của đợt triều cường cuối tháng 10, nhiều tuyến đường biến thành sông, phương tiện di chuyển khó khăn.

Cùng thời điểm, ghi nhận tại nhiều địa phương khác trên địa bàn TP.HCM cũng ngập sâu do triều cường dâng như khu vực phường An Phú Đông, phường Phú Định, đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ)...

Khu vực ngập úng do triều cường ở phường An Phú Đông.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua khu vực trũng thấp, ngập sâu, chủ động di chuyển đồ đạc, tài sản lên cao, đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo triều cường từ chính quyền địa phương để kịp thời ứng phó.