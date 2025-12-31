Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cứu người đàn ông muốn nhảy lầu chung cư ở TP.HCM

  • Thứ tư, 31/12/2025 20:13 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Vì những bế tắc liên quan đến mâu thuẫn tình cảm và áp lực gia đình, một người đàn ông ở TP.HCM đã leo lan can chung cư đòi nhảy lầu tự tử.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Công an TP.HCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa kịp thời can thiệp, ngăn chặn thành công một vụ tự tử, cứu sống một thanh niên tại Chung cư Q7 B... (phường Tân Mỹ).

Nhay lau chung cu TP.HCM anh 1

Hình ảnh người đàn ông ngồi ở lan can với ý định tự tử.

Theo đó, khoảng 20h15tối 30/12, Đội CC&CNCH Khu vực 7 tiếp nhận tin báo về một thanh niên có biểu hiện bất ổn tâm lý, leo ra khu vực thanh đà thông tầng tại tầng 5 Block A01 (địa chỉ số 600 Nguyễn Lương Bằng), có nguy cơ nhảy xuống đất tự tử.

Ngay lập tức, đơn vị điều động một xe cứu nạn, cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khi tiếp cận, lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bố trí nệm hơi để phòng ngừa tình huống xấu. Thượng úy Nguyễn Tuấn Đạt, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực 7, được phân công tiếp cận trực tiếp nạn nhân để vận động, thuyết phục.

Nhay lau chung cu TP.HCM anh 2Nhay lau chung cu TP.HCM anh 3

Lực lượng chức năng lên phương án cứu hộ.

Từ trải nghiệm thực tế trong công tác cứu nạn, cứu hộ, thượng úy Đạt nhẹ nhàng phân tích, động viên, giúp nạn nhân nhận thức rõ giá trị của sự sống, từng bước tháo gỡ khủng hoảng tinh thần.

Sau thời gian vận động, thanh niên nói trên đã từ bỏ ý định tự tử, hợp tác với lực lượng chức năng và được đưa vào khu vực an toàn. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho Công an phường Tân Mỹ tiếp tục hỗ trợ theo quy định.

Nhay lau chung cu TP.HCM anh 4

Lực lượng chức năng đưa người đàn ông vào nhà thành công.

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

Tiền Phong

