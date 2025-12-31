Ken đặc người chờ xem pháo hoa ở trung tâm TP.HCM

|
Ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ 19h ngày 31/12, hàng vạn người dân đã đổ về khu vực công viên bến Bạch Đằng - phố đi bộ Nguyễn Huệ để dự chương trình count down, xem bắn pháo hoa chào năm mới 2026.
|
Dòng người đổ về trung tâm TP.HCM gây kẹt xe từ 19h, phương tiện giao thông di chuyển phải nhích từng chút. Để phục vụ các chương trình chào năm mới, từ 21h ngày 31/12 đến 1h ngày 1/1/2026, lực lượng chức năng cấm tất cả loại xe lưu thông vào các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi (đoạn từ Pasteur - Đồng Khởi), Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn - Tôn Đức Thắng), Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn - cầu Khánh Hội)...
|
Người dân chen kín các khu trung tâm TP.HCM để chờ xem pháo hoa. Tối nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa và nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, chương trình chào năm mới và trang trí ánh sáng trên các tuyến đường trung tâm.
|
Người dân ngồi kín dưới công trình vòng tròn Mobius. Nhiều người trải bạt ngồi cùng người thân, gia đình để cùng chào đón những giây phút cuối cùng của năm 2025.
|
Tổng cộng, TP.HCM có 4 điểm bắn pháo hoa, bao gồm 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao: đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Trung tâm Bãi sau (phường Vũng Tàu). Điểm bắn tầm thấp ở Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).
|
Theo kế hoạch, pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu vào 0h ngày 1/1/2026. Các khu vực trung tâm như công viên bờ Sông Sài Gòn, công viên Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ... là điểm ngắm pháo hoa rõ nhất vì gần khu vực bắn pháo hoa tầm cao nên đã sớm kín người.
|Lực lượng chức năng cũng túc trực để đảm bảo an ninh - trật tự và an toàn cho người dân trong đêm 31/12.
|
Ngoài chương trình pháo hoa, hoạt động văn hóa - nghệ thuật nổi bật khác là chương trình Countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện "Khơi sóng bình minh 2025" diễn ra xuyên suốt ngày 31/12 tại quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Nhiều công trình lớn của TP cũng đồng loạt mở hệ thống đèn nghệ thuật để cùng người dân chào mừng năm mới.
