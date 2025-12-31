Ken đặc người chờ xem pháo hoa ở trung tâm TP.HCM

Dòng người đổ về trung tâm TP.HCM gây kẹt xe từ 19h, phương tiện giao thông di chuyển phải nhích từng chút. Để phục vụ các chương trình chào năm mới, từ 21h ngày 31/12 đến 1h ngày 1/1/2026, lực lượng chức năng cấm tất cả loại xe lưu thông vào các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi (đoạn từ Pasteur - Đồng Khởi), Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn - Tôn Đức Thắng), Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn - cầu Khánh Hội)...