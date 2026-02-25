Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất tham gia nghiên cứu, đầu tư tuyến đường ven sông Sài Gòn và tuyến LRT/Tramway ven sông.

Theo đề xuất, tuyến đường ven sông Sài Gòn có điểm đầu tại cầu Cần Giờ và điểm cuối tại cầu Bến Súc (Tỉnh lộ 15), tổng chiều dài hơn 78 km, quy mô từ 8 tới 10 làn xe.

Doanh nghiệp đề xuất làm đường ven sông Sài Gòn dài 78 km.

Song song đó, tuyến LRT/Tramway ven sông Sài Gòn có chiều dài khoảng 48,7 km. Hướng tuyến đề xuất đi từ Bến xe Miền Tây hiện hữu, qua Lý Chiêu Hoàng - Võ Văn Kiệt - Công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - Ba Son, sau đó bám theo tuyến đường ven sông Sài Gòn.

Theo doanh nghiệp, ngày 31/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1711/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến giao thông đô thị để đảm bảo hành lang phát triển hệ thống giao thông công cộng và giảm ùn tắc giao thông, đầu tư xây dựng các tuyến trục chính đô thị; xây dựng đường ven sông Sài Gòn kết nối các tỉnh lân cận. Đồng thời, quy hoạch cũng xác định dự án đường ven sông và tuyến LRT/Tramway ven sông Sài Gòn là các dự án ưu tiên đầu tư.

Theo Masterise Group, khi hoàn thành, hai dự án này sẽ kết nối với các tuyến Vành đai 2, 3, 4; cao tốc Bến Lức - Long Thành; Quốc lộ 22, Quốc lộ 13; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Chơn Thành..., góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và đầu tư các công trình, đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch. Từ đó mở ra không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ ven sông; tạo điểm nhấn cảnh quan sông nước, thúc đẩy du lịch và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Sông Sài Gòn dài khoảng 256 km, bắt nguồn từ tỉnh Bình Phước trước đây (nay là Đồng Nai), chảy qua tỉnh Tây Ninh và TP.HCM. Riêng đoạn qua TP.HCM dài khoảng 80 km.