Đánh cá giữa biển động ở Huế, thuyền chở 2 người bị lật

  • Chủ nhật, 21/12/2025 17:47 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Người dân phường Phong Phú (TP. Huế) đã nhanh chóng ứng cứu, đưa hai ngư dân tỉnh Quảng Trị vào bờ an toàn sau khi thuyền nan của họ bị sóng đánh lật trong lúc đánh cá giữa biển động.

Chiều 21/12, thông tin từ UBND phường Phong Phú (TP. Huế) cho biết, người dân địa phương vừa cứu hộ thành công hai ngư dân tỉnh Quảng Trị gặp nạn trên biển và hỗ trợ trục kéo thuyền nan của họ bị chìm vào bờ an toàn.

Trục kéo thuyền nan của ngư dân Quảng Trị bị lật giữa biển vào bờ an toàn. Ảnh: L. Hòa

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, trong lúc ra biển đặt lưới kéo cá, anh Lê Văn Hòa (trú tổ dân phố Thế Mỹ A, phường Phong Phú) phát hiện một chiếc thuyền nan của ngư dân bị sóng lớn đánh lật, trôi dạt cách bờ biển khoảng 150m. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực ngoài khơi Phong Phú có gió mạnh, sóng lớn khiến thuyền nan bị chìm, hai ngư dân chới với giữa biển động.

Ngay khi phát hiện sự việc nguy hiểm, anh Hòa lập tức kêu gọi người dân tổ dân phố Thế Mỹ A ra biển ứng cứu hai ngư dân gặp nạn. Nhiều người dân địa phương nhanh chóng mang theo dây thừng, áo phao và các vật dụng cần thiết xuống bờ biển phối hợp cứu nạn.

Do sóng lớn và dòng nước xoáy mạnh, công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Người dân đã nối dài dây thừng, tiếp cận và lần lượt đưa hai ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn. Sau đó, chiếc thuyền nan bị lật cũng được kéo vào bờ, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Sức khỏe của hai ngư dân gặp nạn sau khi được đưa vào bờ an toàn đã ổn định trở lại. Người dân Phong Phú tiếp tục hỗ trợ sửa chữa lại thuyền nan để các ngư dân Quảng Trị sớm khôi phục phương tiện đi biển.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

11 người thương vong trên cao tốc: Cô dâu, chú rể cùng họ hàng gặp nạn

Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương. Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về thì gặp nạn, trong đó có cả cặp vợ chồng mới cưới.

14:04 9/12/2025

Cứu thành công thuyền viên Việt Nam trên tàu gặp nạn ở Malaysia

Tàu KAYO gặp sự cố bị nghiêng phải 15 độ, mất ổn định có nguy cơ bị chìm đã được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp cận cứu nạn kịp thời, đưa toàn bộ 15 thuyền viên về bờ an toàn. 

16:56 6/12/2025

Những người hùng vượt sóng dữ cứu 7 người vụ chìm tàu ở Quảng Trị

Biết thông tin hai tàu cá chở 11 thuyền viên gặp nạn, hai ngư dân Quảng Trị cùng một cán bộ Công an dùng chiếc thuyền nhỏ vượt sóng cứu sống được 7 người.

07:03 29/9/2025

