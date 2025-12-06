Cứu thành công thuyền viên Việt Nam trên tàu gặp nạn ở Malaysia

Tàu KAYO gặp sự cố bị nghiêng phải 15 độ, mất ổn định có nguy cơ bị chìm đã được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp cận cứu nạn kịp thời, đưa toàn bộ 15 thuyền viên về bờ an toàn.

Vị trí tàu KAYO bị sự cố trên vùng biển Malaysia.

Tàu KAYO (tàu biển chở hàng bách hóa, dài 92m, rộng 16m, có số IMO: 9577331, treo cờ: St. Kitts & Nevis, hô hiệu: V4BV6) đang trên hành trình vận chuyển đất sét từ cảng Lumut, Malaysia đến Hòn Gai, Quảng Ninh, Việt Nam. Trên tàu có tổng cộng 15 thuyền viên, gồm 13 thuyền viên Việt Nam, 1 thuyền viên Ấn Độ và 1 thuyền viên Bangladesh.

Hồi 23h21 ngày 5/12 (giờ Việt Nam), khi đến khu vực biển có tọa độ 05-20N; 104-13E (cách bờ biển Malaysia khoảng 65 hải lý về phía Đông), tàu KAYO bị nghiêng phải 15 độ, mất ổn định, Thuyền trưởng đã liên lạc khẩn cấp yêu cầu hỗ trợ. Tại thời điểm xảy ra sự cố, thời tiết khu vực có gió Đông Bắc cấp 4-5, sóng cao 1-2 m.

Các thuyền viên trên tàu sẵn sàng thiết bị cứu sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo nạn qua Đài Thông tin Duyên hải Hải Phòng, (trực thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng) đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Malaysia (Malaysia MRCC), đề nghị triển khai biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho thuyền viên tàu KAYO.

Đồng thời, Trung tâm đã báo cáo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Tàu KAYO nghiêng sang mạn phải 15 độ.

Nhận được đề nghị từ Trung tâm, Malaysia MRCC đã điều động khẩn trương tàu cảnh sát biển KM SEBATIK nhanh chóng đến hiện trường, tiếp cận vị trí tàu KAYO kịp thời cứu nạn toàn bộ thuyền viên, hỗ trợ tàu về vùng neo cảng Kemaman của Malaysia. Toàn bộ thuyền viên trên tàu KAYO an toàn, sức khỏe bình thường.

Đây là một trong những vụ việc Trung tâm đã phối hợp với Malaysia MRCC hỗ trợ thuyền viên Việt Nam bị nạn trên vùng biển Malaysia.

Trước đó, vào ngày 11/1, Trung tâm đã phối hợp với Malaysia MRCC cứu nạn thành công 18 thuyền viên quốc tịch Việt Nam trên tàu Dolphin 18, quốc tịch Việt Nam bị sự cố trên vùng biển Malaysia. Vụ việc là minh chứng cho năng lực phối hợp với các tổ chức tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài trong việc hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho thuyền viên Việt Nam.