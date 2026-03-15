Địa phương dẫn đầu tỷ lệ cử tri đi bầu cử

Sáng 15/3, cả nước ghi nhận 31/34 tỉnh, thành có tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 50%, trong đó Hà Tĩnh tạm dẫn đầu với 91,64%.

Cô giáo Bùi Kim Tâm hỗ trợ cử tri tại điểm bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa, TP.HCM sáng 15/3. Ảnh: Phương Lâm.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự, cho biết đến 11h ngày 15/3 đã có 31/34 tỉnh, thành phố ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu trên 50%, ba địa phương còn lại cũng tiệm cận mốc này.

Theo cập nhật, tỉnh Hà Tĩnh đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu với 91,64%. Trước đó, vào khoảng hơn 11h, Điện Biên là địa phương có tỷ lệ cao nhất. Báo cáo cập nhật lúc 11h20 cho thấy các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao tiếp theo gồm Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Huế, Vĩnh Long và Tuyên Quang.

"Cả nước đang trong không khí hân hoan, ngày bầu cử thực sự là ngày hội non sông", bà Thanh nói tại Trung tâm báo chí của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT TỶ LỆ CAO CỬ TRI ĐI BẦU CỬ TÍNH ĐẾN 11H NGÀY 15/3 Nguồn: Hội đồng bầu cử Quốc gia Nhãn Hà Tĩnh Lai Châu Lào Cai Thái Nguyên Điện Biên Huế Vĩnh Long Tuyên Quang Quảng Ngãi Cà Mau Tỷ lệ % 91.64 85.32 85.22 83.88 82.05 81.9 80.69 79.47 79.16 78.13 Số cử tri Triệu người 0.97 0.3 1.18 1.24 0.4 0.97 3.03 1.23 1.4 1.75

Phó chủ tịch Quốc hội nhận định kết quả bầu cử có thể sẽ được tổng hợp sớm. Tính đến thời điểm cập nhật, chưa có địa phương nào phát sinh vấn đề phải báo cáo xin ý kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo bà, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác bầu cử là một trong những yếu tố góp phần vào kết quả tích cực. Tỷ lệ cử tri đi bầu tại các địa phương được cập nhật liên tục trên bảng điện tử, phản ánh tiến độ tăng theo thời gian.

Bà Thanh cho biết nhờ hệ thống công nghệ thông tin, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia có thể nắm bắt tình hình đến từng đơn vị bầu cử, thậm chí đến từng thôn, xã; biết địa phương nào đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ 100%.

Một số địa phương đã tổ chức khai mạc và bắt đầu bỏ phiếu từ rất sớm để tạo thuận lợi cho cử tri, như tại Đắk Lắk có hơn 1.000 điểm bầu cử khai mạc từ 5h sáng. Việc tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực nhằm tạo điều kiện để người dân đi làm, đi chợ sớm vẫn có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cập nhật thông tin bầu cử tại Trung tâm Báo chí trưa 15/3. Ảnh: quochoi.vn.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ nhiều hình ảnh khiến bà ấn tượng trong buổi sáng của ngày bầu cử, như phụ nữ mặc áo dài đến điểm bầu cử, các cán bộ hưu trí đến từ sớm thực hiện quyền công dân. Cụ Dương Thị Sáo 109 tuổi ở Quảng Trị vẫn tham dự khai mạc và bỏ phiếu, hay bạn trẻ Phạm Minh Hoàng ở Hải Phòng đi bỏ phiếu đúng ngày tròn 18 tuổi.

"Một lãnh đạo địa phương khi được hỏi vì sao bỏ phiếu nhanh đã trả lời là nghiên cứu nửa tháng nay rồi, hôm nay chỉ đến là bỏ phiếu thôi. Điều đó cho thấy nhiều cử tri đã tìm hiểu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của ứng viên trước khi lựa chọn", bà nói.

Sáng nay, hàng triệu cử tri cả nước đi bầu cử 500 đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào ngày 24/3.

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 6/4. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và quyết định một số vấn đề quan trọng của nhiệm kỳ mới.