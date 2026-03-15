Trưng bày sách về Quốc hội, pháp luật trong ngày bầu cử

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày, giới thiệu nhiều đầu sách về Quốc hội, pháp luật và bầu cử, góp phần lan tỏa tri thức pháp luật trong ngày bầu cử.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan trưng bày các ấn phẩm của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân lễ giới thiệu bộ sách luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Trong không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 15/3, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày, giới thiệu nhiều đầu sách về Quốc hội, pháp luật và bầu cử tại các nhà sách, không gian văn hóa đọc và một số sự kiện chính trị - xã hội.

Hoạt động nhằm giúp cán bộ, đảng viên, sinh viên và đông đảo bạn đọc tiếp cận nguồn tư liệu chính thống về hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước cũng như quy định liên quan đến công tác bầu cử, qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của công dân trong đời sống chính trị - xã hội.

Trong các ấn phẩm được giới thiệu, có nhiều đầu sách pháp luật quan trọng như Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (hiện hành), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Luật Tổ chức Quốc hội. Các cuốn sách cung cấp hệ thống quy định về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và cơ sở pháp lý của chế độ bầu cử tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử và hoạt động của Quốc hội Việt Nam cũng được giới thiệu như 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử, Lịch sử Quốc hội Việt Nam, Tập V (2011-2025), Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển hay 80 năm đối ngoại Quốc hội - Từ lý luận đến thực tiễn. Các ấn phẩm tái hiện chặng đường hình thành và phát triển của Quốc hội từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, bộ sách luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV gồm 34 cuốn cũng được trưng bày. Bộ sách cập nhật nhiều quy định pháp luật mới trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, đầu tư, quy hoạch, xây dựng; đồng thời từng bước hình thành hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao.

Theo đại diện nhà xuất bản, các hoạt động trưng bày còn được tổ chức tại nhiều sự kiện dành cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên. Thông qua việc giới thiệu sách và giao lưu với bạn đọc, đơn vị kỳ vọng lan tỏa tri thức pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của ngày bầu cử và trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.