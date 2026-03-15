Sinh nhật tuổi 18 đáng nhớ khi trùng đúng ngày bầu cử

Nhiều bạn trẻ vừa tròn 18 tuổi lần đầu có tên trong danh sách cử tri đang háo hức chờ đến ngày thực hiện quyền công dân của mình.

Đối với nhiều học sinh lớp 12, kỳ bầu cử năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi các em lần đầu tiên được trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình. Em Lê Công Minh - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh), vừa tròn 18 tuổi chỉ ít ngày trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử nên càng thêm hồi hộp và tự hào.

Háo hức ngày bầu cử

"Đây là lần đầu tiên em được tham gia bầu cử nên rất háo hức. Em sẽ tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri", Công Minh chia sẻ. Được biết, những ngày qua tại Trường THPT Cẩm Bình, nhiều học sinh đủ 18 tuổi đã chủ động tìm hiểu thông tin liên quan đến cuộc bầu cử, từ quy trình bỏ phiếu đến tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Những bạn trẻ 18 tuổi tại Hà Tĩnh háo hức khi cầm lá phiếu trên tay.

Cùng chung cảm xúc háo hức đó, em Hồ Thị Huyền Trân, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Cẩm Bình cho biết, ban đầu em khá bỡ ngỡ khi tìm hiểu về quy trình bầu cử. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của thầy cô và sự chia sẻ từ các thành viên trong gia đình, em dần hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình với tư cách một cử tri.

“Gia đình em có 5 người đều là cử tri và em là người mới nhất. Ngoài những nội dung được nhà trường tuyên truyền, bố mẹ và anh chị cũng giải thích thêm để em hiểu rõ hơn. Em còn tìm đọc thông tin trên sách báo để nắm được cách thức bầu cử", Huyền Trân chia sẻ.

Được đi bỏ phiếu đúng ngày sinh nhật

Trong số những cử tri trẻ năm nay, câu chuyện của em Lương Thị Thùy Trang, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Lê Quảng Chí, mang một ý nghĩa đặc biệt khi ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của em trùng đúng với ngày diễn ra cuộc bầu cử.

Trang sinh ngày 15/3/2008, và cũng chính ngày này, em chính thức đủ điều kiện trở thành cử tri để lần đầu thực hiện quyền bầu cử của mình. Sự trùng hợp đặc biệt này khiến sinh nhật tuổi 18 của Trang trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Em Lương Thị Thùy Trang - học sinh lớp 12A3 Trường THPT Lê Quảng Chí chính thức đủ điều kiện trở thành cử tri đi bỏ phiếu. Ảnh: Công Đức.

Đối với Trang, tuổi 18 không chỉ đánh dấu một bước ngoặt của sự trưởng thành mà còn là thời điểm em được trực tiếp tham gia vào một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cầm trên tay tấm thẻ cử tri vừa được phát, nữ sinh không giấu được niềm vui và sự tự hào.

“Em thấy đây là một kỷ niệm rất đặc biệt của tuổi 18. Đúng ngày sinh nhật của mình lại là ngày được thực hiện quyền bầu cử lần đầu tiên. Em đã tìm hiểu khá nhiều thông tin về cuộc bầu cử trên các trang thông tin của địa phương để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của lá phiếu”, Thùy Trang chia sẻ.

Theo Thùy Trang, trước đây mỗi khi đến kỳ bầu cử, em thường theo dõi qua truyền thông hoặc nghe bố mẹ kể lại về không khí đi bỏ phiếu ở khu dân cư. Nhưng năm nay, khi chính mình trở thành một cử tri, cảm xúc lại hoàn toàn khác. “Em cảm thấy rất tự hào vì mình đã đủ tuổi thực hiện quyền công dân. Việc được đi bỏ phiếu đúng ngày sinh nhật khiến em càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với xã hội”, Thuỳ Trang nói.

Trường học đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử

Để học sinh hiểu đúng và đầy đủ về giá trị của lá phiếu, tại nhiều địa phương, công tác tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đặc biệt trong các trường học. Năm học 2025-2026, Trường THPT Cẩm Bình (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) có 1.486 học sinh, trong đó hơn 800 em đủ điều kiện tham gia bầu cử, chủ yếu là học sinh lớp 12 và một số em khối 11 đã đủ 18 tuổi.

Ông Phan Thanh Ngọc - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác tuyên truyền về bầu cử được coi là một nội dung quan trọng trong giáo dục ý thức công dân cho học sinh. “Nhà trường khuyến khích mỗi giáo viên và học sinh trở thành một tuyên truyền viên, góp phần lan tỏa thông tin chính xác về cuộc bầu cử đến gia đình và cộng đồng. Qua đó, các em hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu và trách nhiệm của mình đối với xã hội”, ông Ngọc chia sẻ.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về ngày bầu cử.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, nhà trường còn sử dụng website, fanpage và các nhóm mạng xã hội để cập nhật thông tin chính thống về cuộc bầu cử. Trong khuôn viên trường, nhiều áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cũng được treo tại các vị trí dễ quan sát, góp phần tạo nên không khí hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Theo đại diện nhà trường, thông qua các hoạt động tuyên truyền và giáo dục, học sinh không chỉ hiểu rõ hơn về quy trình bầu cử mà còn nhận thức sâu sắc hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân. Đối với những em vừa tròn 18 tuổi, đây là dịp để các em trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu.