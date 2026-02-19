Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lật thuyền trên sông Gianh ở Quảng Trị, nhiều người gặp nạn

  • Thứ năm, 19/2/2026 14:47 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Một vụ lật thuyền vừa xảy ra trên sông Gianh đoạn qua địa bàn Minh Cầm, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) làm nhiều người gặp nạn.

Trưa 19/2, UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị thông tin, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng cùng người dân triển khai tìm kiếm những người gặp nạn trong vụ lật thuyền trên sông Gianh, đoạn giáp ranh giữa xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, chiếc thuyền chở 7 người ở thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình đi đò qua thôn Lạc Sơn, xã Tuyên Hóa để chúc tết thì xảy ra sự cố lật thuyền. Sau khi thuyền bị lật, 3 người đã được cứu kịp thời, 1 người đã chết và 1 người đang nguy kịch, 2 người còn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Các phương tiện cứu hộ được huy động để rà soát khu vực xảy ra tai nạn.

Tìm kiếm người mất tích do lật thuyền.

Nguyên nhân vụ việc đang được xác minh, công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được khẩn trương.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

