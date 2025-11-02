Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lật thuyền ở Hà Tĩnh, người đàn ông tử vong

  • Chủ nhật, 2/11/2025 13:59 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Trong lúc đi lùa trâu về nhà, người đàn ông 52 tuổi ở Hà Tĩnh bị lật thuyền dẫn đến đuối nước tử vong.

Ngày 2/11, lãnh đạo xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn có người đàn ông tử vong do bị lật thuyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng lúc 16h45 ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Tr. (SN 1973, trú tại thôn Cừa Lĩnh, xã Mai Hoa) chèo thuyền trên hồ nước tại thôn Cừa Lĩnh để đi lùa trâu về nhà.

Lat thuyen, o Ha Tinh anh 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Thời điểm này khu vực có mưa lớn, nước tại hồ sâu khoảng 4 m khiến chiếc thuyền bị lật nghiêng, ông Tr. rơi xuống hồ rồi mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, thời tiết mưa lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 8h ngày 2/11, ngành chức năng đã tìm thấy thi thể ông Tr. trong khu vực lòng hồ.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Hoài Nam/Tiền Phong

