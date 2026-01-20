Trận thua Việt Nam đúng mùng 1 Tết vẫn ám ảnh bóng đá Trung Quốc

Trước trận bán kết giải U23 châu Á, nhiều fan bóng đá Trung Quốc nhắc lại nỗi ám ảnh về trận thua của đội nhà trước Việt Nam vào đúng mùng 1 Tết cách đây 4 năm.

Trước thềm trận bán kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào tối 20/1, những bàn luận về sức mạnh của hai đội bóng bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ngay sau khi U23 Trung Quốc giành tấm vé để lần đầu lọt vào bán kết sau 6 lần tham gia liên tiếp, fan bóng đá đất nước tỷ dân cùng hào hứng dự đoán kết quả khi biết đối thủ là U23 Việt Nam.

Dưới các bài viết, không ít người hâm mộ Trung Quốc nhắc lại ký ức về trận thua của đội tuyển quốc gia Trung Quốc trước Việt Nam, thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022, vào đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần (1/2/2022) trên sân Mỹ Đình.

Trung Quốc thua Việt Nam trong trận đấu ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022.

Khi đó, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo đã chiến thắng với tỷ số 3-1. Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức là những cầu thủ ghi bàn vào lưới Trung Quốc.

Thời điểm đó, dân mạng xứ Trung đã đồng loạt bày tỏ nỗi thất vọng, gọi đây là "ngày nhục nhã không thể quên". Một bài phân tích dài trên Zhihu đã thừa nhận đội bóng đến từ Đông Nam Á có kỹ thuật và lối chơi tốt hơn hẳn Trung Quốc. "Rõ ràng là chúng ta đang tụt hậu rất xa, rất xa", bài viết nhận định.

Nhiều người ủng hộ quan điểm, cho rằng trận thua vào ngày mùng 1 Tết là "thất bại ê chề nhất" của bóng đá Trung Quốc, bởi dù đã tung ra đội hình mạnh nhất với cả tiền đạo nhập tịch nhưng vẫn bị đội Việt Nam dẫn bàn áp đảo.

Cảnh phim tái hiện trận thua của Trung Quốc được dân mạng Việt Nam "đào lại".

Trận thua trước Việt Nam thậm chí từng được tái hiện trong bộ phim truyền hình Xin Hãy Yêu Anh Như Vậy vào năm 2024. Trong một phân cảnh, nam chính Hồ Nhất Thiên cùng các nhân vật khác đang xem trận đấu nổi tiếng khi đội tuyển Việt Nam đối đầu tuyển Trung Quốc trong vòng loại World Cup 2022.

Khi chứng kiến đội nhà bị "đè bẹp", các diễn viên đã bộc phát cơn tức giận, đòi hoàn tiền khi phải xem một trận thua đầy nhục nhã vào mùng 1 Tết.

Trước thềm trận bán kết sắp diễn ra, dưới các bài đăng thảo luận trên Zhihu, dân mạng xứ Trung tiếp tục nhắc lại về trận thua ê chề cách đây 4 năm.

"Giải đấu quan trọng nhất ở châu Á là vòng loại World Cup. Ở vòng loại World Cup 2022, Trung Quốc đã thua 1-3. Trận thua trước Việt Nam diễn ra sau khi cơ hội giành vé dự World Cup đã gần như tan biến, và với một huấn luyện viên mới, tinh thần của đội bóng đã sụp đổ", một tài khoản bình luận.

"Việt Nam là một đội mạnh, bóng đá của họ đã phát triển rất nhanh", "Tôi hy vọng vào chiến thắng của chúng ta, khi có Li Hao, nhưng các cầu thủ Việt Nam cũng rất đáng gờm", "Nếu vẫn không ghi bàn thắng nào, tôi không biết chiến thắng của đội chúng ta có đáng tự hào hay không nữa", nhiều người khác bày tỏ.

Dù vậy, việc đội bóng nước nhà vào được bán kết giải U23 châu Á sau nhiều năm cũng phần nào vực dậy niềm tin của người hâm mộ. Phần lớn fan đặt hy vọng vào Li Hao - thủ môn đã giữ sạch lưới, giúp đội nhà vào vòng trong dù chỉ ghi 1 bàn duy nhất suốt 4 trận.