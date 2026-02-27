Khách hụt hẫng vì quán ăn TP.HCM nghỉ Tết sâu

Hết Tết, trong khi nhiều nơi đã khai trương trở lại, một số hàng quán tại TP.HCM vẫn đóng cửa, treo bảng nghỉ đến sau Rằm tháng Giêng mới bán lại.

Khoảng 13h30 ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), bà Đặng Thị Sâm (43 tuổi) ghé tiệm vịt quay trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận) để mua đồ cúng khai trương. Đây là địa chỉ quen thuộc mà gia đình bà thường chọn vào các dịp lễ, giỗ.

Tuy nhiên, trước cửa tiệm treo bảng thông báo nghỉ Tết từ ngày 2/2 đến 4/3 (qua Rằm tháng Giêng) mới mở lại.

"Những ngày trước tôi về quê nên không đi ngang đây. Hôm nay tranh thủ mùng 10 mua vịt quay cúng khai trương thì mới biết quán nghỉ dài ngày", bà Sâm cho biết.

Bà Sâm hụt hẫng vì quán nghỉ Tết sâu.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trong ngày 26/2, nhiều hàng quán tại TP.HCM đã nhộn nhịp trở lại. Không ít cửa hàng, quán ăn mở bán ngày 23-24/2, một số nơi chọn đúng ngày vía Thần Tài để khai trương, lấy may đầu năm.

Tuy nhiên, một số hàng quán vẫn đóng cửa, dán bảng thông báo nghỉ đến hết Rằm tháng Giêng (tức ngày 3/3).

Hụt hẫng vì quán nghỉ dài ngày

Theo quan niệm đầu năm, nhiều người dân miền Nam có thói quen ăn vịt để "giải xui", cầu mong buôn bán hanh thông. Tập tục này chịu ảnh hưởng từ văn hóa người Hoa, khi các món quay như vịt, heo được xem là biểu tượng của sự no đủ, phát đạt.

Vì vậy, dù phải di chuyển khoảng 30 phút từ nhà đến tiệm chuyên vịt quay Bắc Kinh, bà Sâm vẫn chấp nhận đi xa để có được đồ cúng ngon, cầu mong mọi công việc kinh doanh thuận lợi.

Do không theo dõi mạng xã hội, bà Sâm không biết quán đăng thông báo trên Facebook về việc nghỉ dài ngày. Không mua được tại địa chỉ quen thuộc, bà buộc phải tìm quán khác thay thế.

Trên đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu), một nhà hàng Nhật Bản chuyên phục vụ sushi, ramen cũng đóng cửa im lìm vào trưa cùng ngày. Cửa sắt khép kín, fanpage không cập nhật thông tin về thời gian hoạt động trở lại. Số điện thoại của quán cũng không có tín hiệu phản hồi.

Nhà hàng Nhật Bản đóng cửa sau Tết nhưng không thông báo.

Đứng trước cửa nhà hàng đóng kín, chị Minh Ngọc (32 tuổi), nhân viên văn phòng làm việc tại khu vực này, khá bất ngờ khi quán chưa hoạt động trở lại. Tra cứu trên Google, chị nhận được thông báo cơ sở đang tạm đóng cửa.

Theo chị Ngọc, từ khi đi làm lại vào ngày 23/2 đến nay, nhà hàng vẫn trong tình trạng im lìm.

"Trước Tết quán khá đông, đặc biệt vào giờ trưa và buổi tối. Nhiều đồng nghiệp của tôi thường xuyên ghé ăn. Tôi cũng hay mời mọi người đến đây vì giá hợp lý, không gian thoáng", chị chia sẻ.

Chưa vội mở cửa

Theo các chủ kinh doanh nhỏ lẻ, thời điểm sau Tết thường rơi vào giai đoạn khách chưa ổn định, đặc biệt với nhóm quán ăn phục vụ dân văn phòng và sinh viên - những đối tượng trở lại TP.HCM rải rác sau kỳ nghỉ dài.

Tại khu vực đường Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây), một tiệm trà trái cây - trà sữa - cà phê gần Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) vẫn trong tình trạng đóng cửa. Quán có mức giá phổ biến 20.000-35.000 đồng, là điểm lui tới quen thuộc của nhiều bạn trẻ.

Quán nước gần HUTECH chưa vội mở cửa.

Một nhân viên cho biết quán nghỉ từ ngày 19/1 và dự kiến mở cửa sau Rằm tháng Giêng.

"Khách của quán chủ yếu là sinh viên, người trẻ. Sinh viên HUTECH đi học lại vào ngày 2/3 nên chúng tôi không muốn bán quá sớm. Sau Tết, thành phố còn khá vắng nên đợi khi lượng khách ổn định hơn mới hoạt động bình thường", người này chia sẻ.

Tương tự, một quán nhậu trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận) cũng treo biển: "Quán nghỉ. Qua Rằm bán lại", khiến không ít người chú ý. Đây là địa điểm quen thuộc của nhiều gia đình, nhóm bạn với các món nhậu bình dân, lẩu và hải sản.

Chủ quán cho biết đã cho nhân viên nghỉ từ ngày 9/2 để về quê sum họp gia đình.

"Một năm qua bán liên tục, Tết là dịp để mọi người nghỉ ngơi. Tôi không quá áp lực tiền mặt bằng vì là nhà của gia đình. Nếu bán xuyên Tết, chi phí nhân sự cũng tăng cao", người này nói.